الأولى

عاشت الكويت مساء اول من امس ليلة صعبة بسبب هطول الامطار الغزيرة والتي تسببت في تشكل وجريان السيول الجارفة التي اجتاحت عددا كبيرا من المناطق السكنية وتسببت بأضرار مادية كبيرة حيث فاضت عدة منازل دون وقوع وفيات او اصابات. (طالع ص 07-03)

واكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في تغريدات له عبر موقعه في تويتر ان مسالة التعويض بشأن الأضرار المادية التي اصابت بعض المرافق وبيوت المواطنين وممتلكاتهم، هو واجب واستحقاق وليس محل نقاش، مشيرا الى ان المسألة عند الحكومة مسألة وقت لا غير لايجاد الآلية المناسبة والمنظمة للتعويض. وقال: نحمد الله تعالى حمدا كثيرا، بعد ان اجتازت البلاد يوم امس المراحل الأصعب من موجة الامطار الغزيرة دون ان تسجل حالات وفاة او اصابات بالغة، فلله الحمد والمنة من قبل ومن بعد.

واضاف: كما ان من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر والامتنان والعرفان موصول لمنتسبي القطاعات المعنية بالتعامل مع موجة الأمطار من داخلية وحرس وطني وجيش واطفاء وأشغال ودفاع مدني وصحة واعلام وغيرها. وقال: فبرغم شدة الأمطار وغزارتها، الا ان ابناءنا واخواننا منتسبي تلك الجهات تفوقوا على انفسهم، وواصلوا الليل والنهار من اجل التعامل مع تداعيات وآثار تلك الموجة، ونجحوا في ذلك ايما نجاح واني ولست مستغربا من عطاء الشباب الكويتي وتفوقهم في تلك الظروف الدقيقة، فهذا معدنهم الأصيل الذي دائما ما تظهر قيمته الحقيقية وقت الأزمات.

واضاف: ولعل موجة الأمطار التي شهدتها البلاد وما تكشّف عنها من بعض العيوب والاختلالات، هي فرصة مناسبة ومواتية للمراجعة والتقييم، ومحاسبة المقصر وتحميله المسؤولية، ايا كان مكانه وموقعه.

من جانبه اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تعويض المتضررين من الأمطار مشيدا بجهود الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع الظروف المناخية التي تمر بها البلاد.

وقال المبارك خلال اجتماعه مع قيادات الدولة في غرفة عمليات وزارة الداخلية بصبحان امس انه بفضل الجهود المبذولة تم التقليل من الأضرار وسنقوم بدعم وتعويض كل من تأثر بالأمطار.

واستمع سموه خلال الاجتماع الى شرح عن خطط وتصورات الجهات المعنية في الدولة لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما قام سمو رئيس مجلس الوزراء امس بزيارة تفقدية لادارة العمليات المركزية التابعة للادارة العامة للاطفاء وفي معيته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للاطلاع على جهود الادارة في التعامل مع الأمطار ومواجهة تداعياتها.

كما تفقد سموه مطار الكويت الدولي واستمع الى شرح من رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود عن سير العمل في المطار وخطة الطوارئ التي تقوم بها فرق العمل في الادارة العامة للطيران المدني.

هذا وأعلنت الادارة العامة للطيران المدني ان حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي عادت الى طبيعتها بعد توقفها سابقا نتيجة كثافة الأمطار التي شهدتها البلاد.

وقالت الادارة في بيان امس ان حركة الملاحة عادت الى طبيعتها بعد التحسن النسبي في حالة الطقس والرؤية الأفقية في المطار.

وكانت الطيران المدني اعلنت مساء اول من امس الأربعاء تعليق رحلات الاقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيا وتحويل رحلات الهبوط الى مطارات المنامة والدمام ودبي نظرا الى تقلبات الأحوال الجوية وكثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية.

هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني العقيد جمال الفودري امس التعامل مع 2987 بلاغا خلال الـ24 ساعة الماضية اغلبها عن تجمعات مياه الأمطار وحوادث مرورية ناجمة عن تقلبات الطقس.

وقال الفودري في تصريح صحافي: ان طريق الغزالي تم فتحه صباح أمس في حين لا يزال طريق الدائري السابع وجسر المنقف مغلقين.

وأوضح انه تم ايواء 147 شخصا من متضرري الأمطار في 29 شقة فندقية متنوعة بمحافظة الأحمدي من اصل 214 تم حجزها احتياطا كما تم ايواء اسرة مكونة من 9 اشخاص في مقر ايواء مدرسة صالح شهاب.

وكانت البلاد تعرضت خلال الـ 48 ساعة الماضية الى موجة امطار شديدة لم يسبق لها مثيل كان اشدها مساء اول من امس الاربعاء وحتى ساعات الصباح الاولى من يوم امس حيث ادى ارتفاع منسوب المياه الى غرق عدد من المناطق السكنية كان اشدها في مناطق الفحيحيل والدعية واشبيلية وقرطبة وصباح الناصر وصباح الاحمد حيث اغلقت الشوارع تماما ودخلت المياه الى بعض المنازل، اذ بلغت كمية الأمطار التي سقطت في ميناء الأحمدي 103 مليمترات.

وناشدت وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء المواطنين والمقيمين عدم الخروج من المنازل حاليا الا للضرورة القصوى.

وقالت في بيان مشترك انه على الجميع عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة نظرا الى عدم استقرار الطقس حسب توقعات ادارة الأرصاد الجوية.

كميات الأمطار المسجلة أمس

أم قدير 48.9

ميناء الأحمدي 102.9

رأس السالمية 54.69

أم المرادم 54.83

الرميثية 37

كيفان 65.1

الجابرية 87.6

بيان 72.4

صباح الأحمد 41

الادعمي 53

اليرموك 67

كبد 69.3

القصور 82.6

الرابية 65.65

العبدلي 10.06

المطار 78.85

الصابرية 11.55

مطربة 18.73

جال اللياح 44.11

السالمي 53.15

الكويت 46.70

الجهراء 52.6

الصليبية 64.41

الوفرة 82.51

