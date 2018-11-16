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تحسن الأجواء يبدأ اليوم


ذكرت ادارة الأرصاد الجوية بالادارة العامة للطيران المدني أن بعض المحطات سجلت أكثر من 100 ملم خلال الساعات الـ24 الماضية مؤكدة أن الأمطار الخفيفة الى المتوسطة ستستمر بالهطول على أغلب مناطق البلاد حتى اليوم الجمعة وتكون في فترات متوسطة الى غزيرة يتخللها أمطار رعدية أحيانا خصوصا على المناطق الشمالية والغربية قد تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق.
وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في (الأرصاد الجوية) ضرار العلي ان البلاد تأثرت منذ صباح يوم اول من أمس الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار وتكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة تخللتها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة كانت رعدية أحيانا مع تفاوت في الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة ثم بدأت تزداد تدريجيا كميات السحب والأمطار التي كانت غزيرة على بعض المناطق.
وأشار الى أن التحسن التدريجي في الطقس يبدأ مع تقدم ساعات نهار اليوم الجمعة ويمتد التحسن ليشمل كل أنحاء البلاد يومي غدٍ السبت وبعد غد الأحد.


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