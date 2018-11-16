الأولى

اعلنت وزارة الصحة امس أن عدد البلاغات التي وردت الى ادارة الطوارئ الطبية بلغت 724 بلاغا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت ان 419 حالة من اجمالي هذه البلاغات تم نقلها الى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة. وأشارت في الوقت نفسه الى ان اقسام الطوارئ بجميع المستشفيات العامة التابعة للوزارة تعاملت مع 8614 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية. من جهتها اكدت جمعية الهلال الاحمر امس انها تعمل على توفير الوجبات الغذائية والبطانيات لجميع مراكز الايواء الخاصة بالمتضررين من تقلبات الطقس.

وقال منسق ادارة المتطوعين بالجمعية خالد المطيري ان الجمعية تعمل على توفير الوجبات الساخنة والتي تخضع لشروط الامن والسلامة للمتضررين المتواجدين في مراكز الايواء. واضاف انه تم توفير 250 بطانية تم توزيعها على المتضررين المتواجدين في مراكز الايواء.

ولفت انه تم استقبال اربع أسر مكونة من 25 شخصا تضررت منازلهم بسبب الامطار الغزيرة في مدارس وزارة التربية التي تم فتحها من قبل الدفاع المدني.

