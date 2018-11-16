الأولى

في الشدائد تظهر معادن الرجال الأوفياء، هذا المثل ينطبق تماماً على أبناء الكويت البررة من رجال الإطفاء والشرطة والجيش والحرس الوطني والدفاع المدني والعاملين في وزارة الأشغال ومحطات الكهرباء والماء وفي وزارة الإعلام من إذاعة وتلفزيون والمستشفيات والمراكز الصحية وفي القطاع النفطي وفي العديد من الجهات التي شارك الوافدون الشرفاء في بعضها. فقد برهن هؤلاء الشباب وغيرهم في مراكز ومؤسسات عديدة وكذلك الشباب المتطوعين على أن الكويت ولاَّدة بأبناء بررة أوفياء يعملون من أجلها ولتحقيق أمنها واستقرارها.

لقد ضرب هؤلاء الشباب وبالأخص رجال الإطفاء والإنقاذ والعسكريين في مختلف الجهات وبتوجيهات من سمو رئيس الوزراء والوزراء المختصين أروع الأمثلة في العطاء والوفاء خلال الساعات العصيبة التي مرت على الكويت الليلة قبل الماضية التي سببتها الظروف الجوية غير المستقرة حيث نجحوا في أداء مهامهم بامتياز وكانوا بحق رجالاً على قدر المسؤولية سواء في استعداداتهم أو تحركهم السريع أو صبرهم وتحملهم الصعاب لإنقاذ المواطنين والمقيمين ممن تضرروا من هذه الأجواء. وقد قام هؤلاء الشباب بواجبهم نحو وطنهم بحماسة وحب كبيرين ولم ينتظروا شكراً ولا عرفاناً وأسهموا في تخفيف حدة وطأة هذه الأزمة العابرة ونجحوا في إنقاذ الأرواح والأموال.

ولاشك أن الظروف الجوية الصعبة التي مرت على البلاد كانت أكبر مما كان متوقعاً والسيول التي رأيناها لأول مرة بهذا الحجم في الكويت دليل على ما نقول ولكن هؤلاء الرجال كانوا أقوى من تلك الظروف.

فهنيئاً للكويت بأبنائها البررة الأوفياء الذين نفتخر بهم وبما قاموا به من جهود مضنية ونأمل من الحكومة أن تقوم، بعد انتهاء هذه الظروف، بتكريم هؤلاء الرجال المخلصين تقديراً منها لما قاموا به من عمل جبار، مع دعائنا بأن يحفظ الله الكويت وشعبها وشبابها المخلص من كل سوء تحت ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

