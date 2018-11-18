أول النهار

كشف السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان أن زيارة وفد من نواب في الكونغرس الأميركي للبلاد هو للقاء الجنود الاميركان المتواجدين في الكويت والاحتفال معهم بعيد الشكر.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النهار»: إن الوفد المكون من النواب من الحزبين الديموقراطي والجمهوري سيلتقون بالمسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية ويجرون مباحثات معهم تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وربما سيبحثون ملفات اليمن وايران والعراق. وحول موضوع اليمن وما صرح به وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بان بلاده تؤيد الحل السياسي، قال: رأينا في هذه القضية ايجاد حل نهائي الآن لها وبارجاع الفرقاء الى طاولة المباحثات ونحن نشجع مباحثات السويد والحوار السياسي ونأمل ان يتم قبل نهاية هذا العام، مستطرداً ونعتقد انه الآن لا يوجد اي حل عسكري للازمة في اليمن وهذا هو توجهنا في هذه المرحلة. واستدرك قائلاً وهذا ما صرح به وزير الخارجية الاميركية بومبيو ودعوته لايقاف اطلاق النار كما دعا اليه وزير الدفاع وان يتحقق هذا الامر قريبا جدا كما نتطلع الى المباحثات المقبلة وما ستسفر عنه من نتائج بالإمكان البناء عليها.

وحول مقترح الرئيس الاميركي بتعيين سفير جديد في الرياض من اصول عربية وخلفية عسكرية، اجاب: هو مقترح من قبل الرئيس ترامب ولم يعتمد بعد وهو فعلا من اصول عربية ولديه خلفية جيدة وهو اشهر جنرال لديه خلفية وانا اعرفه منذ سنوات وهو رجل عمل في المنطقة منذ زمن ولديه خبرة واسعة ومعارف كثيرة هنا بالمنطقة.

وبخصوص قضية مقتل خاشقجي وبيان المدعي العام السعودي واقرار تقطيع جثة الرجل قال: نحن أعلنا عن قائمة تضم 17 شخصا فرضت عليهم عقوبات ونعتقد ان هؤلاء ضالعين في مقتل خاشقجي وهي عقوبات على الاشخاص وليست على بلدهم ونتطلع لمحاكمة المتورطين في مقتله لافتا الى ان فرض قانون ماغنسكي على هؤلاء وبموافقة الكونغرس الاميركي لان خاشقجي كان مقيما بالولايات المتحدة ويعمل بها ولذلك تم اتخاذ مثل هذا الاجراء في جريمة نعتبرها تراجيدية. وحول لقائه بنائب وزير الخارجية خالد الجارالله مرتين خلال اسبوع واحد قال: لدينا العديد من الملفات والامور لبحثها واعتقد ان اللقاءات المتتالية هي لتغطية جوانب جميع الملفات المطروحة مثل ايران واليمن والازمة الخليجية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

واضاف ضاحكا: لايوجد اي شيء سري ولقائي كان لاتمام بحث جميع الملفات.

وحول ما اذا كانت هناك نافذة مضيئة لحلحلة الأزمة الخليجية من خلال التحركات الأميركية الكويتية، قال: لا يوجد أي جديد في الأزمة الخليجية ونحن ندفع بايجاد حل، لأن انقاذ مجلس التعاون أمر مهم.

