أول النهار

نيويورك - (كونا): أبدت الكويت استعدادها لتوفير دعم لوجيستي لضمان مشاركة الأطراف اليمنية في جولة مشاورات من المنتظر اقامتها في ستوكهولم مؤكدة دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث في هذا الشأن. جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن امس الجمعة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي. واكد العتيبي ايمان الكويت بأنه لا حل للأزمة في اليمن الا الحل السياسي معربا عن دعم العملية السياسية الكفيلة بانهاء معاناة الشعب اليمني مع أهمية ارتكاز الجهود الرامية لانهاء الأزمة على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

وأشار الى أهمية الالتزام بقرار مجلس الامن رقم 2216 بما يضمن سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ورحب العتيبي باعلان عودة استئناف المشاورات السياسية في ستوكهولم معربا عن شكره للسويد على استعدادها لاستضافة هذه المشاورات، معرباً عن الامل في ان تلتزم الأطراف اليمنية بحضور هذه الجولة من المشاورات والانخراط فيها بحسن نية ودون شروط مسبقة وبصورة تبدد مشاعر القلق من تكرار سيناريو جولة مشاورات جنيف في شهر سبتمبر الماضي والتي شهدت دعما مطلقا من مجلس الامن والمجتمع الدولي وبالأخص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال العتيبي: ان دول تحالف دعم الشرعية عمدت الى وقف عملياتها العسكرية آنذاك وقدمت جميع التسهيلات الضامنة لمشاركة ميسرة ودون أي عوائق لوفد جماعة الحوثي «الا أنه للأسف تخلف وفد جماعة الحوثي عن المشاركة فيها». وأشار الى ان عدم مشاركة وفد جماعة الحوثي ترتب عليه توابع سلبية الأثر على مسار الازمة معمقة بذلك آثارها الكارثية على مختلف الأصعدة الانسانية والاقتصادية والسياسية في اليمن.

وذكر العتيبي ان الاعلان عن جولة المشاورات المزمع عقدها في ستوكهولم أتى نتيجة حرص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن على دعم العملية السياسية في سبيل ضمان أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وذلك على الرغم من التحديات الأمنية الكبيرة التي تعرض لها عدد من دول التحالف من قبل جماعة الحوثي. وأفاد بان ذلك تمثل في تهديد امن وسلامة دولة الامارات العربية المتحدة واستهداف أراضي المملكة العربية السعودية ب 206 صواريخ باليستية وأكثر من 68 ألف مقذوف متفجر ما أدى الى مقتل 112 مدنيا واصابة مئات آخرين.

