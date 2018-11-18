أول النهار

عرضت في فندق كراون بلازا كأول فندق في العالم السيارة الطائرة الهولندية الصنع والتي عرضت في الكويت كأول بلد في الشرق الأوسط حيث تم عرضها في سفارة هولندا في البلاد وبعد ذلك في كلية تكنولوجيا الطيران ليكون فندق كراون بلازا محطة لعرضها. يذكر ان هذه السيارة الطارة المعروضة تعد الوحيدة التي تم تصنيعها وهي هولندية 100 في المئة صنعت من قبل 26 مهندسا تهدف الى تخفيف ازمة السير وهي سهلة القيادة وستدخل الخدمة في 2020.

وقال رئيس الشركة PAL-H روبرت وانغمانسه لـ«النهار» ان احد المهتمين في امارة دبي عرض شراء السيارة بـ 10 ملايين دولار ليكون اول ملاكها إلا ان هذه السيارة ليست للبيع في هذه المرحلة وهي الوحيدة المصنعة على ان تبدأ تصنيعها في 2020 وتالياً تسويقها. وأوضح ان الكويتيين يهتمون بالسيارة ولذلك رأينا ان عرضها في الكويت امر مهم جدا بالنسبة لي.

وأعرب عن سعادته لعرض السيارة في فندق كراون بلازا كأول فندق في العالم يحتضن هذه السيارة وقال: لقيت اقبالا كبيرا من رواد الفندق على معرفة ادق التفاصيل للسيارة انا مقيم هنا بالفندق القريب من المطار وبالتالي المكان الأنسب لعرض هذه السيارة ونشكرهم على اهتمامهم واستقبالهم لسيارة الطائرة وتجهيز مكان مناسب لنا. وأضاف: كما اننا عرضنا السيارة في الافنيوز يومي الجمعة والسبت، متمنياً ان تنجح الخطة الترويجية للسيارة الطائرة التي ستمكن الجميع من الطيران.

