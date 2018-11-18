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علمت النهار أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لتتولى إعداد صور الدعم المناسبة للمتضررين من الامطار ستلتئم خلال الاسبوع الحالي في اجتماعها الاول بعد ترشيح كل من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية واتحاد شركات التأمين الاعضاء التي سيمثلونها في اللجنة.

وكشف مصدر حكومي لـالنهار أن اللجنة ستبحث أولا في آلية استقبال طلبات المتضررين والتي من المقرر أن تكون إلكترونية على ان يتم فحص الطلبات الجدية منها واستبعاد غير ذلك مع اعطاء المواطنين حق الاعتراض على قرارات استبعاد طلباتهم والسماح لهم فيما بعد بتقديمها ورقيا. واعلن المصدر ان اللجنة ستبحث ايضا في آلية صرف التعويضات حيث من المقرر أن تقوم شركات التأمين بدفع التعويض عن قيمة اي مركبة متضررة وذلك بدعم حكومي بحيث تقوم الشركات بتثمين سعر السيارة ثم ترفع طلب القيمة للجنة لاعتماد صرفه لها ومن ثم تقوم هي بتحويلها للمتضررين وذلك للاستفادة من خبرتها في تقييم الاضرار والاثمان.

وأما عن الاضرار التي أصابت المنازل فأكد المصدر ان اللجنة ذاهبة لتشكيل لجنة فنية ثانوية تضم في عضويتها مهندسين من البلدية وبنك الائتمان وجمعية المهندسين وذلك للكشف عن كل منزل متضرر والتأكد من أن الضرر وقع بسبب الامطار الأخيرة، مؤكدا استبعاد اي منزل مخالف للوائح البناء.

وتوقع المصدر أن تعلن اللجنة خلال الاسبوع الحالي عن متطلبات التقديم وآليتها ليتسنى لها استقبال الطلبات ودراستها وتقييمها، مشيرا الى حاجة الامر الى ميزانية ملحقة بانشاء بند للتعويض في الميزانية العامة واقرارها من مجلس الأمة.