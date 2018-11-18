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«كشط الطرق»


كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الاشغال أن الوزارة تعمل حاليا على تلافي الاضرار التي احدثها تطاير الحصى مجددا بعد اسبوع من الامطار الغزيرة ذلك بكشط الطبقة السطحية واستبدالها بأخرى جديدة، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في أي قصور يتسبب فيه مقاولو صيانة الطرق.
وأضافت أن الوزارة ستحمل المقاول في حال تضرر الطرق أثناء فترة الضمان المحددة بـ5 سنوات مسؤولية إصلاح ذلك أو ستلجأ لمقاول آخر يقوم بتلك الأعمال ويتم خصمها من المبالغ المحجوزة للمقاول المقصر مع تحميله 13 % مصاريف إدارية إضافية، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت ذلك بالفعل على عدد من المقاولين حرصا على المال العام.


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