الأولى

اعلنت بلدية الكويت امس تأجيل البدء في موسم التخييم حتى اشعار آخر بناء على توصية لجنة الدفاع المدني والتي تشمل عدة جهات حكومية منها وزارتا الداخلية والدفاع والهيئة العامة للبيئة وذلك نظرا للظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما نتج عنها من هطول امطار غزيرة أدت الى انجراف وانزلاق التربة في بعض مناطق التخييم وظهور مخلفات عسكرية وكذلك لتكون تجمعات خطرة للمياه وانهيار لبعض الطرق المؤدية الى مواقع التخييم.

ونوهت البلدية انها سوف تعلن عن البدء في ترخيص المخيمات الربيعية حال استقرار الظروف المناخية وتجاوز ما خلفته من آثار على ان يتم التعويض عن الفترة التي تم تأجيلها بتمديد موسم التخييم.

من جهة اخرى، أعلنت وزارة التربية استئناف الدراسة اليوم في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال بعد أن تم تأهيل المدارس المتضررة ودخولها الخدمة.

وقال وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد إن الوزارة استطاعت بجهود أبنائها من الوكلاء ومديري المناطق ومديري المدارس إصلاح الخلل الذي نتج عن غزارة هطول الأمطار في بعض المدارس.

وأضاف المقصيد أن الأيام القليلة الماضية شهدت استمرار العمل على مدار الساعة بمتابعة حثيثة من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي الذي أعطى توجيهاته بضرورة العمل المتواصل لإعادة تأهيل المدارس التي تأثرت بالأمطار حرصا على سير العملية التعليمية وعدم تأخرها. وذكر أن جميع مدارس الوزارة في مختلف المناطق التعليمية بما فيها منطقة صباح الأحمد وبعض المناطق الأخرى على استعداد كامل لاستقبال الطلاب والطالبات.

وثمن المقصيد جهود كل الجهات الحكومية التي تعاونت لإصلاح الأعطال في المدارس والتي شكلت لوحة فنية مضيئة من التفاني في العمل والإخلاص على مدار الساعة.

وأكد أهمية العمل الجماعي في مثل هذه المواقف إذ إن قيادات الوزارة كافة ومديري المدارس قاموا بجهود جبارة طيلة الأيام الماضية وضربوا أروع الأمثلة في اللحمة الوطنية والتكاتف لمواجهة الصعوبات.