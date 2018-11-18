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كشف مصدر حكومي موثوق أن الفترة المقبلة ستشهد بداية فعلية لحركة إصلاح إداري واسعة يتم المطالبة بها منذ وقت طويل، مؤكداً ان بعض الاختلالات في البنية الهيكلية للمشروعات العامة فتحت الباب لمساءلات واسعة ستجرف معها عددا من القيادات المتقاعسة عن اداء مهامها التنموية خاصة في مشروعات البنية التحتية، فيما سيتم تصعيد كفاءات أثبتت همة وخبرة في الازمة الأخيرة التي مرت بها البلاد.

وقال المصدر لـ النهار: إن الإصلاحات الإدارية قد تكون تأخرت لكنه لم يتم تجاهلها، مشيراً الى أنه قد اَن الأوان لتسكين المسؤولين المناسبين في الأماكن المناسبة.

وأشار الى أن الحكومة ستحصر الاختلالات وتقيم أداء المسؤولين عن قطاعات البنية التحتية والمشروعات العامة ثم ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام وضمان الصرف على المشروعات ذات الجودة العالية.

وكانت النهار قد انفردت في 1 مارس الماضي بنشر توجهات حكومية مبكرة تهدف إلى إصلاح وتطوير أداء الجهاز الإداري بالدولة بأسرع وقت ممكن، ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية، .والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال، فى إطار من الشراكة والعدالة والمساءلة والشفافية والنزاهة