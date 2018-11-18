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اعلنت وزارة الصحة أمس منع تداول وصرف أدوية شراب الـBricanyl وVentolin وجميع الأدوية الموسعة للشعب الهوائية المتوافرة على هيئة شراب سائل من صيدليات حوادث الأطفال والصيدلية المركزية وذلك لتنافيها مع المعايير العالمية المستخدمة في علاج حالات الربو لدى الأطفال.

وقالت الوزارة ان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا العقار غير صحيح اذ نفيدكم علما بأن العقار المذكور له استخدامات متعددة وآمنة، مبينا ان الكتاب المذكور يشير الى ادوية الشراب فقط وليس الكمام او بخاخ Ventolin والذي يعتبر من الركائز الاساسية لعلاج مرضى الربو من الاطفال. ومن جانبه، أوضح نائب مدير مستشفى مبارك الكبير د. علي الموسوي ان الكتاب المتداول يختص بشراب الفنتولين وليس البخاخ او الكمام، مشيرا الى ان الشراب اقل فعالية وآثاره الجانبية اكثر، وان معظم أطباء الأطفال امتنعوا عن استخدامه منذ فترة.

