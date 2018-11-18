وطن النهار

دعا نائب رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الوقفي الخامس والعشرين حمد المير الجمهور الكريم والمهتمين بجوانب الوقف والعمل الخيري والإنساني لحضور حفل افتتاح وفعاليات الملتقى الوقفي 25 في الساعة التاسعة والنصف صباح يوم غد الاثنين بفندق الريجنسي، تحت شعار ربع قرن.. في خدمة الوقف برعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك لمدة يومين بهدف تسليط الضوء على مسيرة الأمانة العامة للأوقاف وانجازاتها ومشاريعها الخيرية لخدمة الوقف والتي تغطي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية كحصيلة لعملها في ربع قرن من الزمان، بالإضافة إلى تقديم نماذج وقفية خيرية عالمية في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريح للمير بهذه المناسبة استعرض خلاله أبرز فعاليات الملتقى الذي يفتتح غداً الإثنين بحفل يتضمن كلمة لممثل راعي الملتقى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد محمد العفاسي، وكلمة للسيد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد عبدالله الجلاهمة، ثم كلمة الضيوف الكرام، وبعض الفقرات الأخرى.

وتابع: يجتمع في هذا الملتقى كوكبة كريمة من ضيوف دول الكويت الكرام ضيوف الملتقى المشاركين في فعالياته من عدة دول شقيقة وصديقة منها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات والبحرين، وتونس ومصر، والمغرب، وتركيا، والبوسنة والهرسك، وفرنسا، وصربيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، وقرغيزيا، بالإضافة إلى الضيوف من داخل دولة الكويت.

وأشاد المير بمسيرة الأمانة العامة للأوقاف والإنجازات الضخمة والمتنوعة والمشاريع والمصارف الخيرية التي وصلت إلى أصقاع العالم والتي تعد حصيلة عمل الأمانة العامة للأوقاف في ربع قرن من الزمان، مؤكداً إن تلك الإنجازات والمشاريع والأعمال الخيرية للأمانة العامة للأوقاف داخلياً وخارجياً، ما كان لها أن ترى النور إلا بتوفيق الله وتيسيره أولًا، ثم بالتعاون المثمر بين الأمانة وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والتي سيتضمن حفل الافتتاح تكريم كوكبة من هذه المؤسسات كشركاء للنجاح. واستطرد المير بقوله: تزامناً مع احتفالية الأمانة العامة للأوقاف بمرور ربع قرن في خدمة الوقف، سيكون معرض الملتقى معرضاً تفاعلياً مميزاً ليحكي حكاية الوقف في دولة الكويت منذ النشأة الأهلية إلى المؤسسة الحكومية وصولاً إلى العالمية (ملف الدولة المنسقة)، ومروراً بأهم مشاريع الأمانة وإنجازاتها محلياً وعالمياً، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والتي منها تقنية الواقع المعزِّز، بالإضافة إلى عرض بعض المقتنيات الوقفية وجوانب من الأفلام التي تحكي تاريخ العمل الوقفي في الكويت. ولفت المير إلى أن الملتقى الوقفي الخامس العشرين سيحفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة فضلاً عن الندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية والحفل الختامي، آملا أن يخرج هذا الملتقى بالصورة المشرفة التي تظهر الوجه الحضاري المشرق للعمل الخيري والوقفي في دولة الكويت، باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني، وباعتبار أميرها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني. ومن جهته أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر السجاري ريادة الأمانة العامة للأوقاف منذ تأسيسها عام 1993 لمسيرة العمل الوقفي في الكويت وفق الرسالة التي خطتها منهاجاً لعملها لترسيخ الوقف كصيغة تنموية فاعلة في البنيان المؤسسي للمجتمع، من خلال الدعوة إلى الوقف والقيام بكل ما يتعلق بشئونه من إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف، وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف، وتنمية المجتمع حضارياً وثقافياً واجتماعياً، مشيداً بجهود أمانة الأوقاف المباركة في خدمة الوقف والنهوض به محلياً ودولياً، بما يتناسب ومستجدات العصر، من خلال توسيع مفهوم الوقف وإخراجه عن الدائرة التقليدية، دون الخروج عن المبادئ العامة والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية. وبين السجاري أن أمانة الأوقاف ستستعرض خلال الملتقى أبرز إنجازاتها ومشاريعها الوقفية والخيرية ومجالات عملها في خدمة الوقف، ودورها في تنمية المجتمعات ومشاريعها الإغاثية محلياً وعالمياً، والتي تمت بتوفيق الله تعالى وعونه أولًا، ثم بالتعاون المثمر بين الأمانة العامة للأوقاف وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية الكويتية، والمؤسسات الوقفية والخيرية العالمية، والتي سيتم تقديم جوانب من تجاربها الوقفية خلال هذا الملتقى.

