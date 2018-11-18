وطن النهار

برعاية الشيخة عايدة سالم العلي الصباح رئيس مجلس امناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية يفتتح يوم غد الاثنين ملتقى «وعد الذكاء الاصطناعي- الحاضر والمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالاشتراك مع جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، وبدعم من السفارة الاميركية في الكويت، وذلك في جامعة الكويت في الفترة من 19/11 الى 21/11 وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى الكويت لورنس سيلفرمان، ومدير جامعة الكويت د. حسين احمد الانصاري وجمع غفير من الاكاديميين والباحثين ورؤساء وممثلي الجهات المشاركة.

ومن المتوقع ان يتفضل كل من الشيخة عايدة سالم العلي الصباح راعية الملتقى ود. عدنان شهاب الدين مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالقاء كلمة في حفل الافتتاح.

هذا، وتعمل على تنظيم هذا الملتقى لجنة مشتركة من المؤسسة والجائزة برئاسة د. امينة فرحان، رئيس قسم الفيزياء جامعة الكويت، وتضم في عضويتها من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كلا من د. ليلى الموسوي،

ود. محمد قاسم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومن جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية كلا من: د. عبدالله المطوع رئيس مختبرات الذكاء الصناعي بقسم هندسة الكمبيوتر، ود. فيصل العبيد استاذ مساعد بقسم الدراسات التجارية في كلية الهندسة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمهندس بسام جايد الشمري نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا.

ويأتي هذا في ظل استراتيجية الشراكة بين المؤسسة والجائزة ملبياً رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد وقائد العمل الانساني في جعل الكويت مركزاً ماليا وتجاريا وتقنيا متقدما.

ويتمحور هذا الملتقى حول تطورات الذكاء الاصطناعي في العالم، وما نتج عنه من تقنيات تخدم الانسانية، وذلك للاستعداد للمستقبل بالتركيز على المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع تلك التقنيات، وتهيئة المناخات المناسبة التي تشجع الشباب على الابداع والابتكار في هذا المسار الذي اخذ طريقه الى الانتشار والتوسع.

ويشارك في جلساته ستة من المتحدثين العالميين وستة اخرين من الكويت، ويمكن التسجيل في جلسات هذا الملتقى عن طريق الموقع الالكتروني لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي www.kfas.org لتحصيل الفوائد المرجوة من المتحدثين.

