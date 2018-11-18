وطن النهار

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بزيارة صباح أمس لموقع التدريب الميداني للقوات المشاركة في تمرين «لؤلؤة الغرب 2018» الذي ينفذه الجيش الكويتي بمشاركة الحرس الوطني وبالتعاون مع القوات الفرنسية الصديقة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي أمس السبت انه كان في استقباله لحظة وصوله مدير التمرين وعدد من كبار الضباط القادة حيث استمع الخضر لإيجاز عن الجوانب اللوجستية للموقع ومن ثم استعراض مجريات ومراحل التمرين وأهدافه وبيان التدريبات التي سوف تنفذها القوات المشاركة فيه وفقا لسيناريوهات مخطط لها والتي تهدف بدورها إلى ممارسة تطبيقات العقيدة القتالية الخاصة بالجيش الكويتي في العمليات المشتركة والمختلطة. بدوره أثنى رئيس الأركان العامة للجيش على الجهود المبذولة من قبل القائمين على التمرين مؤكدا في الوقت ذاته أهمية وفائدة مثل هذه التمارين المشتركة وماتعود به بالنفع على القوات المشاركة فيها من تبادل للخبرات وتعزيز لمبدأ التعاون والعمل المشترك وفق منظومة عمل عسكري موحد داعيا الجميع إلى الاستفادة من مثل هذه التمارين في استخلاص الدروس المستفادة منها للعمل على تطوير قدرات القوات المشاركة فيه.

يذكر ان تمرين (لؤلؤة الغرب 2018) من التمارين الدورية التي تنفذ بين الجيش الكويتي والقوات الفرنسية للارتقاء بمستوى الأداء والجهوزية القتالية للقوات المشاركة بالتمرين.

ويستمر التمرين الذي انطلق في الـ11 من نوفمبر الحالي حتى الـ30 من الشهر ذاته وتتخلله بعض الرمايات بالذخيرة الحية في مجمع ميادين الرماية في منطقة الاديرع الواقعة شمال غرب البلاد خلال الفترة من 17 حتى 29 من نوفمبر.

