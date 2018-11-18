وطن النهار

نيويورك - كونا: جددت الكويت دعمها للعملية السياسية في جنوب السودان بمراحلها كافة مرحبة بانخفاض العمليات القتالية في الدولة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الأمن حول جنوب السودان الجمعة الماضي أكد خلالها ان التوقيع على الاتفاق المنشط لحل النزاع في جنوب السودان كان بمثابة الصفحة الجديدة في تاريخ البلد.

واعرب العتيبي في الوقت نفسه عن القلق إزاء استمرار بعض العناصر في خروجها عن ركب السلام مهددة بذلك أمن وسلامة شعب جنوب السودان الذي يتطلع للسلام والمصالحة والعدالة والتنمية، مضيفا إنه «كان للحرب دروس فمنها أن المرأة هي من أولى ضحاياها وفي مقدمة الداعين للسلام فدورها في جميع مراحل التفاوض والانتقال وتحقيق السلام المستدام أمر مهم وحيوي فيجب ألا تعاني نار الحرب وإغفال السلام لدورها».

واكد العتيبي ان المرأة تستحق المزيد من المشاركة في عملية صنع القرار في جنوب السودان متطلعا لاستكمال الاجراءات القانونية نحو إنشاء وعمل المحكمة المختلطة في جنوب السودان تطبيقا لاتفاق السلام ليعم العدل ولينعم الشعب نساء ورجالا وأطفالا بالعدالة.

