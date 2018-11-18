وطن النهار

انطلقت عصر امس 105 شاحنات محملة بالملابس والبطانيات والتمور والمواد الغذائية.. من تبرع أهل الكويت لاغاثة المتضررين في سورية واليمن تحت تنفيذ وإشراف جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية وذلك بحضور المستشار في الديوان الاميري د. عبدالله المعتوق رئيس مجلس ادارة الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ومدير جمعية السلام جاسم العون ومشاركة 750 متطوعا ومتطوعة وحضور جماهيري كبير من ابناء الكويت حيث انطلقت الشاحنات الاغاثية من مواقف نادي كاظمة بمنطقة العديلية في الثالثة النصف عصر الامس متجهة الى سورية واليمن.

اعلنت جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية عصر اول من امس عن اتمام تعبئة الشاحنة 91 من شاحنات الكويت وذلك في منطقة العديلية امام نادي كاظمة الرياضي.

وفي اثناء التجهيز لتعبئة الشاحنة 91 فاجأ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يرافقه النائب علي الدقباسي بزيارة مقر الشاحنات وكان على رأس مستقبليه هناك مدير عام جمعية السلام الخيرية د. نبيل العون ونائب المدير العام وطاقم مديري الادارات المختلفة في الجمعية وسط اهازيج وترحيب من متطوعي الجمعية.

وعقب الاحتفال بانتهاء تعبئة الشاحنة 91 ابدى الغانم ابتهاجه بما رأى من حسن ترتيب وتنظيم في مقر الشاحنات، مشيرا الى الحركة الدؤوبة والمنظمة في عمليات المناولة والنقل من المحسنين والى الجمعية وصولا الى اعماق الشاحنة.

واضاف الغانم انه ونظرا للتقلبات الجوية الحادة في البلاد توقف كل شيء الا العمل الخيري الذي استمر معطاء متواصلا مع المحسنين والمستفيدين وحركة التبرع للشاحنات خير مثال.

وأبدى الغانم فخره واعتزازه اثناء التصوير مع متطوعي الجمعية بعملهم وقال: «إنني اعتز بما يقدمه الكويتيون الذين يعززون قيم الخير ويؤصلونها في الانسان الكويتي لتصبح علامة فارقة يتميز بها».

وبعد ان عرض عليه د. نبيل العون مدير عام جمعية السلام الخيرية في جلسة الترحيب نتائج مشروع «فك كربة» الذي خصصته الجمعية لمساعدة المتضررين من الامطار التي فاجأت اجواء الكويت في الايام الماضية اوعز الغانم بمبادرة كريمة لفريق شركة علي الغانم للاعمال الانسانية بتبني المشروع وباستعداد الفريق تبني مساعدة المتضررين من الفيضانات وتعويضهم عن الخسائر التي حلت بهم نتيجة الامطار.

من جهته، قال النائب علي الدقباسي انني شديد الامتنان لله على انعامه وان الامطار تثبت معدنا اصيلا للانسان الكويتي في مجال الخير والانسانية والتطوع.

وامتدح العون هذه المبادرة من رئيس مجلس الامة وشكره عليها وقال ان مساهمات فريق شركة علي الغانم الانسانية مع الجمعية كثيرة وتمنى ان تحذو الشركات في القطاع الخاص هذا النهج وهذا المنحى في التفاعل مباشرة مع الامور الملحة والمستجدة.

وختم العون بعد ان حث الجمهور والمواطنين والمقيمين على الحضور لوداع الشاحنات قائلا ان الجمعية ستحتفل السبت بانتهاء عرسها في مشروع شاحنات الكويت بتوديعها كل الشاحنات الى مبتغاها املا ان تصل الى اخواننا في سورية لتخفف عنهم وترفع من معاناتهم وتعينهم على شتاء هذا العام الشديد.

من جانبه، ثمن وزير التجارة خالد الروضان عمل جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية وذلك اثناء زيارة له لمقر شاحنات الكويت في جمعية السلام الخيرية بمنطقة العديلية مقابل نادي كاظمة الرياضي.

وقال ان العمل الخيري الكويتي مفخرة للكويت ويمثل سياجا امنيا لها في كل الملمات وامام كل لمصاعب واكد ان العمل التطوعي الكويتي الخيري يمثل بالنسبة للكويت والكويتيين عنوانا للعطاء وحب الغير والرغبة في مساعدة الاخرين، واكد انه سيعمل جاهدا لدعم هذا العمل من اجل وصوله لمحتاجيه واستفادتهم منه وابدى امتنانه للدكتور نبيل العون مدير عام جمعية السلام الخيرية وفريقه الذي عمل بجد واجتهاد من اجل ان يكتمل هذا المشروع ويصل الى بر النجاح بعد ان تجاوز عدد الشاحنات الهدف المعلن وهو 50 شاحنة الى 105 شاحنات.

من جهتها، قالت النائب في مجلس الامة صفاء الهاشم الذي تزامن حضورها مع زيارة وزيرة التجارة ان عمل جمعية السلام يستحق الدعم والمساندة.

وامتدحت اعمال الفرق التطوعية في هذا المشروع وقالت بانهم مفخرة للكويت وللعمل التطوعي بمواصلتهم العمل رغم الظروف المناخية الصعبة.

واثناء وداع الضيفين قال العون ان الجمعية ممتنة للكويت حكومة وبرلماناً وشعبا لاهتمامهم بهذا المشروع والمتبرعين الكرام مواطنين ومقيمين كما انها تقدر بشكل عال للجهود الاستثنائية لفرقها التطوعية وكادرها الوظيفي الذي عمل بشكل لافت على نجاح المشروع ووصوله الى ما وصل اليه من نجاح.

ولفت بان الجمعية مستمرة بنفس الوتيرة والهمة لتنفيذ مشاريعها الخيرية الاخرى المختلفة وستركز بشكل لافت على المشاريع التنموية والانتاجية والوقفية.

وفي هذا السياق كشف د. عبد الله المعتوق عن مشروع توزيع مليار وجبة غذائية لاطعام الفقراء من مختلف انحاء العالم بدعم من الكويت.

واضاف المعتوق انه ليس بغريب على الكويت ان تقدم الدعم والعون والمساعدة للاشقاء اللاجئين في كل من سورية واليمن، موضحا ان الكويت من اوائل الدول التي ساندت سورية واليمن منذ اندلاع الازمات والحروب القائمة.

واوضح ان الكويت دائما ما تساند وتدعم المنكوبين واللاجئين والمتضررين من جراء الكوارث والحروب في اي مكان بالعالم فما بالنا باشقائنا في سورية واليمن، مشيرا الى ان الكويت لن تتخلى عنهم وهي بلد الانسانية واميرها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الانساني.

واشاد المعتوق بجهود جمعية السلام الخيرية والقائمين عليها مثمنا في الوقت ذاته جهود ابناء الكويت ممن تبرعوا لنجدة اخوانهم في سورية واليمن، لافتا الى ان ابناء الكويت جبلوا على فعل الخير ولم ولن يتوانوا لحظة واحدة عن دعم اشقائهم السوريين واليمنيين.

وبدوره، اكد رئيس جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية جاسم العون ان انطلاق تلك الشاحنات الاغاثية تعد عرسا انسانيا خيريا متميزا وكيف لا والكويت بلد الانسانية، موضحا ان انطلاق الشاحنات جاء بتوجيهات سامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد سائلا الله العلي العظيم ان يمن بفضله وكرمه على كل من شاركوا في هذه الحملة الاغاثية المباركة وان يجزيهم الله خير الجزاء.

