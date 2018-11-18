وطن النهار

أعلن قسم الأطفال في مستشفى مبارك الكبير عن الغاء أدوية شراب

Bricanyl + Ventolin وجميع الأدوية الموسعة للشعب الهوائية المتوفرة على هيئة شراب سائل من صيدلية حوادث الأطفال والصيدلية المركزية وذلك لتنافيها مع المعايير العالمية المستخدمة في علاج حالات الربو لدى الأطفال. وقال ان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا العقار غير صحيح، موضحاً بأن العقار المذكور له استخدامات عدة وآمنة مبينا ان الكتاب المذكور يشير إلى ادوية الشراب فقط وليس الكمام او بخاخ Ventolin الذي يعتبر من الركائز الاساسية لعلاج مرضى الربو من الاطفال.

ومن جانبه أوضح نائب مدير مستشفى مبارك الكبير د.علي الموسوي ان الكتاب المتداول يختص بشراب الفانتولين وليس البخاخ او الكمام. فشراب الفانتولين اقل فاعلية بكثير من البخاخ او الكمام، وآثاره الجانبية اكثر، ومعظم أطباء الأطفال امتنعوا عن استخدامه منذ فترة، وهذا الكتاب لطلب عدم ارساله مرة اخرى للمستشفى.

ومن جانبها أكدت رئيس قسم الاطفال بمستشفى مبارك الكبير د. نفوذ الشمري: المقصود إلغاء شراب «ال?انتولين» وليس الكمام او البخاخ.

