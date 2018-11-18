وطن النهار

أكد رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د. سامي المانع أن مؤتمر جمعية أطباء الأسنان الـ 20 مؤتمر ناجح بكل المعايير، لافتا ان الظروف المناخية السيئة التي مرت بها البلاد لم تؤثر مطلقا في أنشطة المؤتمر، أو أعداد الحضور سواء محلياً أو عالمياً.

وقال المانع في كلمة له ألقاها خلال المؤتمر الذي عقد بفندق الجميرا بحضور محلي واقليمي وعالمي كبير حاشد، ان المؤتمر استمر على مدى 4 أيام والتسجيل بالمؤتمر أيضا استمر خلال ايام المؤتمر حيث سجل اكثر من 1500 طبيب وهو رقم غير مسبوق بالرغم من الأجواء القاسية، كذلك فان منظمي المؤتمر ماقصروا وقاموا بعملهم على أكمل وجه للوصول الى هذا المستوى. وأشار المانع في تصريح له على هامش الافتتاح الى ان جمعية أطباء الأسنان ماضية في تحقيق أهدافها والعمل على تقديم كل فائدة ممكنة لمنسوبيها، مشيراً الى ان عدد مقاعد الابتعاث ثابت وهو ما سيتم الاستمرار عليه للعام القادم، اضافة الى الدورات المستمرة أسبوعيا سواء داخل الكويت أو خارجها كما نحرص على توفير عدداً نقاط كبير للأطباء للترقية من خلال المحاضرات العلمية وغيرها حيث نقدم عدد كبيراً كل عام. وقال «اننا نعمل مع الوزير والوكيل والوكيل المساعد بالقطاع لتطوير التراخيص الطبية لانه قطاع هام جدا ويخص شريحة كبيرة من الأطباء اضافة الى بعض الامور التنظيمية لقطاع طب الاسنان مع الوكيل المساعد لطب الاسنان د. يوسف الدويري وقطعنا شوطا كبيرا. بدوره أكد رئيس المؤتمر، أمين عام الجمعية د. محمد دشتي أن أهم ما قدم خلال المؤتمر هو عرض تصنيف جديد لعلاج امراض اللثة والذي تم طرحه منذ فترة قريبة بمؤتمر اللثة العالمي في امستردام حيث طرحت توصية للاستخدام في الكويت، وكذلك تم طرح بروتوكول العلاج عن طريق الاشعة الرقمية الخاصة في زراعة الاسنان وعلاج الفكين، كما تم توزيع الكتيب الارشادي للاطباء الجدد لارشادهم عن كيفية علاجات طب الاسنان بداية من التوظيف وحتى بروتوكولات علاج طب الاسنان والحالات الطارئة الخاصة بالطبيب وتم توزيعه بالمؤتمر وقد قام باعداده مجموعة من الطلبة وراجعه أطباء جامعة الكويت، كما جاءت توصية على تنظيم المؤتمر كل سنتين في موعده الثابت في شهر نوفمبر واعتماده

