وطن النهار

واصل محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد متابعته الحثيثة للجهود الجبارة المخلصة للجهات المختصة المركزية والمحلية على امتداد محافظة الاحمدي، والتقى بعض مختاري المناطق ومدير عام مديرية امن محافظة الاحمدي وعدد من قيادات وافراد المديرية.

ونوه الخالد إلى مواصلة لجنة طوارئ المحافظة التي تضم مختلف جهات الاختصاص والاجهزة المعنية في المحافظة اداء مهامها، كما تواصلت امس وستتواصل مساهمات الفريق التطوعي للمحافظة في معالجة اثار الامطار في عدة مناطق منها منطقة صناعية الاحمدي.

الى ذلك وفي وقت متأخر من مساء أول من امس قام الخالد وخلال احدى جولاته الميدانية، بالاستجابة لاستغاثة احدى الاسر التي تعرض منزلها الكائن خلف مركز الحباري بمدينة الاحمدي للغرق ولاضرار مادية كبيرة، حيث بادر بالتوجيه الفوري لفريق طوارئ المحافظة لانقاذهم وتقديم العون المباشر اللازم لهم وكفالة سلامتهم وراحتهم، واستضافتهم في مقر اقامته بالاحمدي.

وشدد الخالد على ايدي جميع منتسبي الجهات الرسمية والاهلية الذين بذلوا جهودا كبيرة خلال الايام الماضية، الامر الذي اسهم في سرعة التعامل مع تداعيات سقوط الامطار بالغة الشدة وعلاج اثارها الى حد كبير، مؤكدا ان هذه الاحداث أظهرت المعدن الاصيل لأبناء الكويت ووقوفهم خلف قيادتهم والاستجابة للتعليمات الامنية حرصا على سلامتهم وامنهم، قائلا: هذا هو العهد بابناء الكويت في الشدة والرخاء على السواء.

كما وجه الخالد الشكر الى القائمين على الجمعيات التعاونية لدورهم خلال الايام الماضية ومبادراتهم إلى توفير خدمات سحب المياه والسيارات واصلاح الصحي والكهرباء وايصال المستلزمات إلى المنازل والعديد من الخدمات الحيوية الاخرى مجانا لمساهميها، خاصاً بالذكر جمعية الصباحية، جمعيات جابر العلي، المنقف، و فهد الاحمد وهدية، والشكر ايضا إلى كل الجهات المتفاعلة مع متطلبات الظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها محافظة الاحمدي خاصة والكويت الحبيبة على نحو عام، وهذا هو العهد بمؤسساتنا التعاونية وبالتعاونيين من ابناء الكويت في كل الظروف. وختم الخالد متضرعاً: ادام الله كويتنا الحبيبة دار عز وأمن وأمان واستقرار ورخاء، ووقاها كل مكروه وحقق لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل رعاية صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

