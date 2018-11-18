وطن النهار

دعت هيئة القوى العاملة إدارات العمل بجميع المحافظات وإدارة تقدير الاحتياج والوحدات التابعة، إلى ضرورة الالتزام بتسجيل شركات المزارع كملفات رئيسة دون ان تكون أفرع للشركات وذلك حسب النطاق المكاني لكل مزرعة.

وأكد نائب مدير عام شؤون العمالة حسن الخضر، في تعميمه الصادر بشأن شركات مزارع الأمن الغذائي، أهمية اعتماد فتح ملفات الشركات لدى ادارتي عمل محافظتي الجهراء والاحمدي، مشيرا إلى ضرورة نقل الملفات المسجلة في باقي الادارات وفقا للاجراءات المتبعة.

في سياق شبه متصل، أصدر الخضر، تعميما آخر بشأن إلغاء العدد المقدر من العمالة في حالة دمج الانشطة التجارية أو تغييرها، أكد فيه على إدارة تقدير الاحتياج والوحدات التابعة التقيد بإعادة النظر في التقدير والمهن المسجلة للتراخيص التجارية التي يتم دمج انشطتها التجارية أو يتم تغيير أنشطتها وذلك قبل اعتماد النشاط الجديد بما يتلاءم مع هذا الناشط.

وقال إنه: «بالاحالة إلى لائحة تنظيم أسس وقواعد تقدير الاحتياج لانشطة أصحاب الاعمال في القطاع الاهلي الصادرة بموجب القرار الاداري رقم 583 لسنة 2016، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، على المختصين الالتزام في التعميم كل فيما يخصه.

