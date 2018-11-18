وطن النهار

أشادت الناشطة الاجتماعية د. غادة الدويلة بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية المتقاعدين في استمرارية عطاء المتقاعدين والمتقاعدات في جميع المجالات المختلفة، للمساهمة في بناء البلد من خلال الاستفادة من خبراتهم، مثمنة الدور اللافت الذي يقوم به بهذا الجانب المشروع الوطني للمتقاعدين.

وأضافت الدويلة خلال في تصريح صحافي أثناء اللقاء الذي جمعها في الجمعية الديوانية الشهرية لنادي واحات في المشروع الوطني للمتقاعدين برعاية وحضور الشيخة أم راكان الصباح الرئيس الفخري لفريق نخبة الكويت التطوعي، بحضور سعاد الحميان، وإلهام الغريب، إلى جانب د. صلاح العبدالجادر رئيس المشروع الوطني للمتقاعدين ونائبه د. عدنان الحداد، العقيد د. مبارك فالح العازمي، د. عمران أبل، الناشطة الاجتماعية رواية الكندري وعدد من سيدات المجتمع الكويتي، وشهد اللقاء تدشين لجنة المرأة الكويتية، ومناقشة عدد من الأفكار والرؤى المختلفة التي تنصب في دعم المرأة الكويتية قبل وبعد قرار التقاعد.

وذكرت الدويلة أن الحضور ناقشوا أيضا عدداً من المشاريع الصغيرة والتطوعية، إلى جانب العمل في الاستفادة من خبرات النساء المتقاعدات في الكثير من الأعمال الاجتماعية والوطنية، لافتة إلى أن تلك اللجنة ستكشف المزيد من مشاريعها خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات حكومية وخاصة.

وتخلل اللقاء كلمة للدويلة إلى جانب كلمة ألقاها د. عدنان الحداد، والذي تحدث عن أهمية وأهداف المؤتمر الثالث للمتقاعدين لجميع الفئات التقاعدية، وكلمة للعقيد د. مبارك العازمي، ومحاضرة عن فن الازمات وكيفية الحفاظ على الأمن والامان للمواطنين.

