وطن النهار

قررت بلدية الكويت تأجيل البدء في موسم التخييم حتى اشعار آخر بناء على توصية لجنة الدفاع المدني والتي تشمل عدة جهات حكومية منها وزارات الداخلية والدفاع والبلدية وغيرها وعقدت اجتماعها اول امس الأول الجمعة وايضا على طلب مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة وذلك نظرا للظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما نتج عنها من هطول امطار غزيرة أدت الى انجراف وانزلاق التربة في بعض مناطق التخييم وظهور مخلفات عسكرية وكذلك تجمع للمياه في البعض الاخر كما تم انهيار لبعض الطرق المؤدية الى مواقع التخييم. ونوهت «البلدية» الى انها سوف تعلن عن البدء في ترخيص المخيمات الربيعية حال استقرار الظروف المناخية وتجاوز ما خلفته من آثار على ان يتم التعويض عن الفترة التي تم تأجيلها بتمديد موسم التخييم.

