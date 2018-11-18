loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لتجاوز ما خلَّفته الأمطار مع تمديد الموسم

البلدية: تأجيل «التخييم» حتى إشعار آخر


قررت بلدية الكويت تأجيل البدء في موسم التخييم حتى اشعار آخر بناء على توصية لجنة الدفاع المدني والتي تشمل عدة جهات حكومية منها وزارات الداخلية والدفاع والبلدية وغيرها وعقدت اجتماعها اول امس الأول الجمعة وايضا على طلب مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة وذلك نظرا للظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما نتج عنها من هطول امطار غزيرة أدت الى انجراف وانزلاق التربة في بعض مناطق التخييم وظهور مخلفات عسكرية وكذلك تجمع للمياه في البعض الاخر كما تم انهيار لبعض الطرق المؤدية الى مواقع التخييم. ونوهت «البلدية» الى انها سوف تعلن عن البدء في ترخيص المخيمات الربيعية حال استقرار الظروف المناخية وتجاوز ما خلفته من آثار على ان يتم التعويض عن الفترة التي تم تأجيلها بتمديد موسم التخييم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة