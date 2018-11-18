وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية أصدقاء النخلة د. عادل حسن دشتي، ان المنطقة تمر بتغيرات مناخية وبيئية كبيرة، الامر الذي يحمل المتخصصين مسؤولية كبيرة في التعامل مع تلك التغيرات ودراستها وفهم اسباب هذه التغيرات المناخية وايجاد الحلول المناسبة لها. وقال في كلمته لافتتاح الملتقى الخليجي للجمعيات والفرق التطوعية البيئية الخليجية الذي أقيم على مدى يومين في الهيئة العامة للبيئة وشاركت به المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر فضلا عن الكويت الدولة المستضيفة، ان الجلسات الحوارية والورش التي أقيمت خلال هذا الملتقى رسخت مفهوم ضرورة تكاتف وتكامل جهود وخبرات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات البيئية مع المؤسسات الرسمية المتخصصة في البيئة لحماية بيئة الدول الخليجية من الاخطار التي تهددها. من جانبه، قال د.حمد الغيلاني مدير التوعية البيئية في جمعية البيئة العمانية ان الاجتماع الحالي اكد على حماية السلاحف في البيئة البحرية الخليجية، مبينا ان سلطنة عمان تحتضن اكثر من 200 نوع من السلاحف وتمثل ابرز دول العالم في حماية السلاحف بعدما بذلت السلطات العمانية والجمعيات الاهلية جهودا كبيرة منذ عام 1977 م حيث تم ترقيم السلاحف ويتم تتبعها عبر الاقمار الاصطناعية.

وأضاف ان وزارة الزراعة العمانية تلت ذلك حتى العام 1995 حينما تولت الامر وزارة البيئة العمانية، حيث ان عمان تحتضن أكبر انواع السلاحف التي يبلغ وزنها اكثر من طن وتهاجر من اكثر من 20 الف كيلو متر وتبيض في الهند او اندونيسيا.

من جانبه، قال الخبير البيئي القطري محمد الجيداه ان تبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون في سبيل المحافظة على السلاحف وحمايتها امر ضروري، فقد اكتشفت الجهات البيئية القطرية ان السلاحف التي يعيش جزءا منها في قطر يتنقل بين دول الخليج الا انه يقوم بالتبيض في السواحل القطرية مما يجعل تضافر الجهود الخليجية امرا مهما من اجل حمايتها ومراقبة سلوكها، فالبيئة الخليجية يجب المحافظة فيها على التنوع البيولوجي للمنطقة سواء في الجانب البحري او البري.

وفي ذات السياق أكد امين سر جمعية اصدقاء النخلة د.قيس مجيد ان الملتقى الخليجي للجمعيات والفرق التطوعية البيئية الخليجية ناقش ايضا تحديات الاعلام البيئي واكد ضرورة دعم وتأهيل المنظومات الناشئة للاعلام البيئي.

واستعرضت فضيلة القطان عضو جمعية اصدقاء البيئة البحرينية جهود مملكة البحرين في حماية السلاحف سواء على الصعيد الرسمي او الجمعيات التطوعية، مشيرة الى ان البحرين اطلقت العديد من البرامج لحماية السلاحف من الصيادين فضلا عن الاهتمام بها وتوعية المجتمع بضرورة الاهتمام بالتنوع البيولوجي لبيئة البحرين، وعرضت خلال محاضرتها البرنامج الذي قامت به جمعية اصدقاء البيئة عبر تولي بعض الاطفال بتنفيذ برنامج ريم لحماية السلاحف وما اثمر من توعية واهتمام شعبي في هذا الجانب البيئي المهم.

اما المهندس طلال الرشيد رئيس مجلس ادارة جمعية اصدقاء البيئة في المملكة العربية السعودية فقد استعرض ابرز تحديات الاعلام البيئي في دول الخليج مشددا ان العالم المتحضر بات يولي الحياة البيئية اهتماما كبيرا في دوله.

