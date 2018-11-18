وطن النهار

واصلت بلدية الكويت استنفارها في تفعيل خطة الطوارئ في المحافظات الست، للتعامل مع تراكمات وترسبات الامطار التي شهدتها الكويت خلال الايام الماضية، حيث وضعت بلديات المحافظات أجهزتها وفرقها العاملة في حالة استنفار تام وعلى مدار الساعة من أجل رفع تجمعات المياه الناجمة عن الأمطار في المناطق السكنية والطرق الرئيسية، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وشهدت بعض الطرق معاناة في حركة مرور السيارات لاسيما اثار الحصى المتطاير في الخطوط السريعة والفرعية، بسبب مياه الأمطار خاصة في الأماكن المكشوفة.

وقام مركز نظافة الشويخ الصناعية والري في ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بالعاصمة بسحب مياه الامطار بمنطقة الشويخ وطريق ميناء الشويخ، كما قامت بلديات الجهراء وحولي والعاصمة والفروانية والاحمدي في متابعة عملها لتهيئة الشوارع والطرقات السريعة مع بداية عمل الجهات الحكومية والمدارس.

من جانب آخر تشارك بلدية الكويت احتفالات سلطنة عمان الشقيقة باليوم الوطني الثامن والأربعين وذلك برفع أعلامها في أسواق المباركية والذي يصادف الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام.

وفي هذا السياق أعدت بلدية الكويت برنامجا بالتعاون مع وزارة الأعلام يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات منها حضور فرق شعبية لاحياء هذه المناسبة، بالاضافة الى بث الأغاني الوطنية لسلطنة عمان من خلال شاشات عرض.

وستقوم البلدية بتوزيع أعلام سلطنة عمان على رواد السوق، فضلاً عن بث مباشر من ساحة كشك الشيخ مبارك بتلفزيون الكويت وذلك اليوم الأحد.

