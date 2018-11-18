وطن النهار

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك، بسرعة تجاوب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وقيامها ممثلة بنائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية دلال رجب وعدد من القيادات والمهندسين في جولة لمزارع الوفرة لحصر الأضرار الناجمة على المزارع جراء الأمطار التي هطلت على البلاد نهاية الأسبوع الفائت.

وناشد الدماك في تصريح للصحافيين عقب قيامه بجولة على عدد من مزارع الوفرة مع قيادات هيئة الزراعة ورافقه نائب رئيس الاتحاد حسين بن صامل العجمي وأمين السر محمد صنهات العتيبي وأعضاء مجلس الادارة عبدالله الداهوم ومبارك عوض العازمي، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس الأمة تعويض المزارعين جراء الكارثة الطبيعية التي حلت بالمزارع وتسببت بخسائر مالية كبيرة ذهب على أثرها جهد ومال المزارع الكويتي أدراج الرياح خاصة وأن عدد من القيادات في البلاد أعلنوا عن تعويض لجموع المتضررين ومن الأولى أن يكون المزارع أحد الفئات المستهدفة للتعويض بل أنه يكون من أوائل المعوضين.

وتقدم الدماك، بالشكر لقيادات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ابتداء برئيسها الشيخ محمد اليوسف الصباح ومرورا بنائبته للقطاع الزراعي دلال رجب التي اصطحبت فريقا من القيادات والمهندسين لحصر أضرار المزارع بسبب الأمطار في يوم اجازتها ما هو الا دليل على روح المواطن الكويتي المحب لوطنه والذي يستحق هذا المواطن الثناء والاشادة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لجموع المواطنين لتكاتفهم وتعاونهم في الوقوف صفا واحدا لخدمة المواطنين في هذه الكارثة الطبيعية واننا لا ننسى في هذا التصريح رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء والأرصاد الجوية وعموم المواطنين والمقيمين الذين هبوا بفزعة كبرى لتقديم العون والمساعدة لبعضهم البعض.

وقال ان الجهود التي قامت بها فرق من الهيئة العامة للزراعة بحصر الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء الأمطار التي اجتاحت البلاد خلال الايام والماضية والتي نأمل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضم جموع المزارعين بالمناطق الزراعية سواء بالوفرة أو العبدلي وكذلك الصليبية للتعويضات التي أعلن عنها مؤخرا.

وأكد الدماك لقد قام وفدا من هيئة الزراعة صباح اليوم السبت برئاسة نائب المدير العام للقطاع الزراعي دلال رجب ورفقتها عدد من المسؤولين والمهندسين بجولة على عدد من المزارع المتضررة في مزارع الوفرة وسوف تتبعها جولة أخرى في مزارع العبدلي لحصر أضرار المزارع هناك.

وأضاف: «لم نتفاجأ بطلب هيئة الزراعة قيامها في جولة ميدانية على المزارع وتم التجول في عدد من المزارع لحصر الأضرار الفعلية وتجهيزها للمطالبة بتعويض المزارعين جراء هذه الكارثة التي ألمت بالعديد من الخسائر على المزارعين وكلنا أمل بسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة تعويض المزارعين بعد تقديم الاحصاءات الفعلية بالخسائر التي تعرض لها المزارعين في المناطق الزراعية».

