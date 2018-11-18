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«الكهرباء»: جارٍ إصلاح محطة ضخ مياه الشعيبة


اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان العمل جار لإصلاح الأعطال الكهربائية والميكانيكية التي تعرضت لها محطة ضخ المياه العذبة في (الشعيبة).
وقال بوشهري في اتصال هاتفي مع تلفزيون الكويت ان ما تعرضت له محطة ضخ المياه في (الشعيبة) نتيجة هطول الأمطار ودخول المياه الى صالات المضخات أدى الى توقف تلك المضخات عن العمل. واشار الى ان العاملين في المحطة يواصلون أعمالهم على مدار الساعة لاصلاح المحطة متوقعا الانتهاء من أعمالهم اليوم الأحد.
وكانت الوزارة أعلنت الخميس الماضي توقف محطة الشعيبة عن ضخ المياه نتيجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد أخيرا.


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