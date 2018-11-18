وطن النهار

أعلنت وزارة التربية استئناف الدراسة اليوم في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال بعد أن تم تأهيل المدارس المتضررة ودخولها الخدمة.

وقال وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد لـ «كونا» أمس السبت إن الوزارة استطاعت بجهود أبنائها من الوكلاء ومديري المناطق ومديري المدارس إصلاح الخلل الذي نتج عن غزارة هطول الأمطار في بعض المدارس.

وأضاف المقصيد أن الأيام القليلة الماضية شهدت استمرار العمل على مدار الساعة بمتابعة حثيثة من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي الذي أعطى توجيهاته بضرورة العمل المتواصل لإعادة تأهيل المدارس التي تأثرت بالأمطار حرصا على سير العملية التعليمية وعدم تأخرها.

وذكر أن جميع مدارس الوزارة في مختلف المناطق التعليمية بما فيها منطقة صباح الأحمد وبعض المناطق الأخرى على استعداد كامل لاستقبال الطلاب والطالبات.

وثمن المقصيد جهود كل الجهات الحكومية التي تعاونت لإصلاح الأعطال في المدارس والتي شكلت لوحة فنية مضيئة من التفاني في العمل والإخلاص على مدار الساعة.

وأكد أهمية العمل الجماعي في مثل هذه المواقف «إذ إن قيادات الوزارة كافة ومديري المدارس قاموا بجهود جبارة طيلة الأيام الماضية وضربوا أروع الأمثلة في اللحمة الوطنية والتكاتف لمواجهة الصعوبات».

