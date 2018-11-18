وطن النهار

اكد محافظ حولي الفريق اول م. الشيخ احمد النواف بان روح الوطنية التي ظهر بها الشعب الكويتي من خلال تعاضده وقوته في وجه الصعاب ليست غريبه عليهم فقد عرف عنهم منذ القدم بانهم شعب يعمل بروح الاسرة الواحدة في مواجهة الكوارث او الازمات. واشاد النواف بالدور الكبير الذي بذل من قبل جميع منتسبي الوزارات والهيئات الحكومية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الخاصة والتطوعية في مواجهة الأوضــــاع الـمـنـاخـيـة الاستثنائية التي واجهت البلاد الاسبوع الماضي وتداعيات ا?مطار الخير التي هطلت بكميات كبيرة وقياسية لم تتوقع. وشكر المحافظ الشعب الكويتي الأصيل، والذي يثبت دوما في كل الاوقات قوة وحدته وتكاتفه وفزعته وقت الأزمات، قائلا: كانوا جميعاً يدا واحــــدة مــن اجل خدمة البلاد وحمايتها ورفـعـتـهـا، مشيداً بتعاون المواطنين والمقيمين والتزامهم بالتعليمات التي تبث من قبل الجهات الحكومية الرسمية بعدم خروجهم الا للضرورة القصوى وذلك حفاظاً على ارواحهم من الاخطار ومساهمة لانجاح الخطة الحكومية لمواجهات الاخطار والظروف الطارئة. وختم بالدعاء والتضرع الى الله بأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

