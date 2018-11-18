وطن النهار

شكل مجلس ادارة جمعية إحياء التراث الاسلامي فرقا تطوعية في جميع المحافظات لمواجهة الظروف الاستثنائية التي اصابت البلاد بفعل عدم استقرار الطقس خلال الايام الماضية «الاربعاء والخميس» الرابع والخامس عشر من الشهر الحالي.

وتهدف الجمعية من ذلك إلى تخفيف الاضرار المادية والمعنوية التي اصابت بعض المواطنين والمقيمين جراء الامطار الغزيرة والرياح الشديدة من اتلاف لممتلكاتهم وبيوتهم.

وذلك مساندة من الجمعية لجهود الاجهزة الحكومية التي بذلت جهدا رائعا في التخفيف عن المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد العزيز، من تنظيم حركة المرور وسحب المياه من الطرقات الرئيسة وتنظيف المجاري من الاتربة التي جرفتها السيول القوية وتعويض المتضررين منهم.

