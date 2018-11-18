وطن النهار

أشاد رئيس جمعية المهندسين م. فيصل دويح العتل بجهود زملائه المهندسين الذين قاموا بجهود جبارة خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا الى تواجد المهندسين في مواقع عملهم الرسمي بمختلف الوزارات تجاوبا مع نداء المسؤولية وحب الوطن، مما أسفر عن الحد كثيرا من آثار ما تتعرض له البلاد من حالة غير مستقرة للطقس، داعيا المواطنين والمقيمين الى استمرار التجاوب مع البيانات الرسمية وعدم الخروج إلا للحالات الطارئة وحتى تعلن الجهات الرسمية انتهاء موجة عدم الاستقرار بالطقس في البلاد.

ووجه العتل في تصريح صحافي أمس السبت الشكر الكبير والتقدير للعاملين في وزارة الداخلية والجيش، الحرس الوطني، الإطفاء، الدفاع المدني، والصحة، الكهرباء والماء، الطيران المدني ومؤسسة الموانئ الكويتية وغيرها من الجهات التي قام أبناؤها بجهد كبير في عملهم حيث واصلوا الليل والنهار لتأمين أي متطلبات للشعب الكويتي، مشيرا إلى دور مميز قام به المهندسون والمهندسات الذين تطوعوا بالجمعية من خلال فرق الايواء والاسعافات الأولية والاستشاريين الذين تواصلوا مع الفرق التطوعية والجهات الرسمية في مختلف المناطق مما كان له أبرز الأثر في دعم الجهود الرسمية.

