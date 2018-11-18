وطن النهار

أطلقت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي بالتعاون مع إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت حملة «نكرم موتانا» وذلك يوم أمس السبت وذلك لإعادة تأهيل المقابر التي كشفتها سيول الأمطار في مقبرتي الصليبخات وصبحان. وفي هذا الصدد قال مسؤول التواصل الإعلامي في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية عبدالله إسماعيل الشمري أن الفكرة جاءت انطلاقاً من فتح أبواب الشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف الخدمية بشأن صيانة وحماية القبور بعد من آثار العوامل المناخية من الرياح والأمطار كما تستهدف الحملة رفع معدل الثقافة العامة لإكرام الموتى وحرمة المقابر.

وبين أن حملة «نكرم موتانا» تستهدف تنمية مساحات العمل الخيري التعاوني انطلاقاً من قوله تعالى «واستبقوا الخيرات» مؤكداً على أن الحملة استهدفت تنظيف وصيانة جميع مقابر الصليبخات وصبحان، وساهم في الحملة أطياف المجتمع للعمل سويا لإكرام الموتى. وأوضح الشمري أن حرمة الإنسان حيا كحرمته ميتا، حيث يجب حمايتها وتعزيز الرقابة عليها داعيا إلى المشاركة في سد الثغور والفتحات التي نجمت عن الامطار والسيول التي مرت بها الكويت خلال الأيام القليلة الماضية.

