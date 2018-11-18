آراء

مع نهاية الاسبوع الماضي، ووسط عاصفة الأمطار، انهالت على الكويت كذلك عاصفة ثقافية وحضارية تمثلت في معرض الكتاب الدولي، وهي تظاهرة حضارية جميلة تحتفي بها الكويت كل عام سواء عبر بيع الكتب أو الأنشطة الثقافية المصاحبة والتي تتنوع لتشمل كافة المحاضرات التي تتناول قضايا مختلفة بما فيها الثقافية والفكرية والسياسية والعلمية والاجتماعية والدبلوماسية وغيرها، بالاضافة الى انشطة الأطفال وهي في غاية الأهمية بل تكاد تكون الركن الأهم فحينما يلتصق الأطفال بمعرض الكتاب منذ النشأة يكون الالتصاق دائما حتى الكبر حيث يحظى الكتاب بمكانته الهامة في نفسية وشخصية النشء الجديد، ولهذا نحيي قدوم تلك التظاهرة الجميلة والتي سرعان ما تنقضي لتستمر في تنقلاتها ما بين العديد من البلدان العربية.

لقد احتلت الثقافة مكانة هامة في شخصية الانسان الكويتي، وهي ثقافة في الواقع ليس كما يعتقد البعض بأنها بدأت مع الهوية العربية، بل في حقيقتها بدأت بهوية اكبر وأوسع وهي هوية عالمية اكتسبها البحار الكويتي الذي جال البحار شرقا وغربا بحثا عن لقمة العيش والتجارة وتبادل المنافع فذهب لشرق أفريقيا والهند، فكانت الهند المحطة الثقافية الأولى التي نهل منها المثقف الكويتي، فكثير من العوائل الكويتية لاسيما التجارية منها وجدت في الهند بلدا مضيافا فولد الكثير من الأجيال الاولى المتعلمة الكويتية في الهند وتعلموا هناك، وقد يكون اشهرهم شيخ الثقافة الكويتية الأديب الكبير عبدالله الفرج والذي عرف عنه ثراء والده والذي مكنه في قدوم المعلمين الهنود لمنزله لتعليمه مختلف العلوم الأدبية والعلمية ليرجع الى الكويت عالما كبيرا بالأدب والثقافة والشعر والموسيقى والغناء وغيرها من علوم عصره، فكان أيقونة ذلك العصر.

و ليس أدل على تأثير الثقافة الهندية على الكويت أزياء المرأة الكويتية القديمة والذي يعتبر زيا وطنيا وهو في الحقيقة زيا هنديا أسر الكويتيات في الماضي والحاضر، كذلك التأثير الهندي الكبير على الموسيقى الكويتية، وأتذكر في أحد لقاءاتي مع الراحل الكبير وجدي الحكيم الرفيق اللصيق في المبدع عبدالحليم حافظ حيث يروي كيف ان عبدالحليم حافظ حينما زار الكويت مكث بها عدة شهور رافضا العودة مؤكدا تعلقه بالمجتمع الكويتي وثقافته واغانيه الخاصة به، وكان ذلك الاعجاب هو بداية علاقة الراحل وجدي الحكيم بالكويت.

كان ذلك البعد الواسع لأفق الثقافة الكويتية والتي تعززت فيما بعد بفعل موجات القوميين والاسلاميين، التي شكلت وسوف تظل تشكل كويت الحاضر والمستقبل أكثر ما يحزنني هو انني سوف اتجه لمعرض الكتاب لأتفقد الجديد من النتاج الفكري ولأول مرة لن ألتقي بمبدع الثقافة الكويتية اسماعيل فهد اسماعيل.

