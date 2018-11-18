آراء

التعايش بين البشر تحد منذ الأزل وان كانوا هم المخلوق المتميز والأذكى والمأمور باعمار الأرض فالتاريخ يشهد على انجراف البعض الى الجانب المظلم الذي يخيم على العقل ويحفز الرغبات السلبية ويبرز خصال مثل الحسد والغيرة والجشع والعنصرية والتمييز والخيانة وحب الذات، خصال تنخر بالعلاقات حتى تجعلها واهية وتتغلغل لتفرق بين الناس وتجرد المشاعر الانسانية لتحول البشر الى وحوش تتصارع ليشتعل العداء والدمار والحرب.

في أيامنا أصبح عددنا نحن البشر قرابة 7،6 مليارات نسمة والخبر السار يتضح في المؤشرات العالمية في مجالات الصحة والتعليم والفقر والتي تحسنت عبر الزمن، وبدون شك بأن مساحة كوكبنا تسع الجميع وخيرات الأرض وماؤها وهواؤها لن ينضب، ليتضح بأن جهلنا ليس بالمعرفة لكن بالممارسات التي تجعلنا نميل للجانب المظلم ونوهم عقولنا بأن الرزق محدود والأرض محصورة في بقع نتزاحم بداخلها ونتصارع على عناصر الحياة لنخلف حروبا بين الحين والآخر ومعاناة 27% من اطفال العالم تحت سن الخامسة من سوء التغذية ومآسي 11% من سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر.

والسؤال: اذا أصبح عددنا قرابة الـ10 مليارات نسمة في عام 2050م ماذا سنفعل وكيف لنا أن نتعايش؟

نأخذ نفساً عميقاً،،،

بلا شك بأن الخالق سخر في ذاتنا القدرة على اختيار الطريق وسخر لنا الأرض وكل ما فيها لنستمتع بخيراتها ونحفز عقلنا للانتاج والعمل لبناء ما يخدم بقاءنا، حتى وصلنا اليوم خلال رحلتنا نحن البشر الى عالمنا الجديد بمعالم تتعدى حدود الأوطان وتقرب البعيد وتجعل الأرض صغيرة بين أيدينا، عالم ساهم فيه ذكاء البشر لصناعة تكنولوجيا تنمي العناصر الأساسية فتنقي الهواء الذي تم افساده وتحلي ماء البحر ليتسنى لنا شربه وتطور أساليب الزراعة لتوفر لنا كما من المحاصيل لم نكن نحلم بها، عالم جديد يحتاج الى عقول نيرة تدفع بالأمل وتناصر العمل الجماعي لهدف سام يضمن صحة هذه الأرض الكريمة ويدعم خيراتها ويعمل على ادارة نعمها لصالح التعايش يبن البشر.

عزيزي.. أنت جزء من هذا العالم فكن مع فريق العقول النيرة وشارك بكل ايجابية لدعم أجواء التعايش وأعمل على تحسين علاقاتك مع من هم حولك كما وصاك ديننا الحنيف، فأحسن برك بوالديك وبادر بصلة الرحم لأقربائك وأجتهد بأن تحب لأخوانك بالدين ماتحبه لنفسك واسعَ بافشاء السلام على الجميع وانثر التفاؤل بابتسامة في وجوه الناس، وعزز مشاعرك الانسانية وتعامل بالتعاطف والرحمة مع جميع الخلق وتذكر بأن من لا يَرحم لا يُرحم وسامح فالقلب الكبير هو القادر على العفو عند المقدرة، وتعايش مع من هم حولك ليصبح المجتمع كالجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

