آراء

من فضل الله تعالى ومنه وكرمه، أن أغاثنا بغيث كثير في بدايات شهر نوفمبر، ولاتزال رحمة الله تتنزل علينا من خلال هذا الغيث العميم.

وقد قال تعالى عن هذا الغيث (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته)، وقال تعالى في «الروم» (اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَاِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَاِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) فَانظُرْ اِلَى? آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَ?لِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى? وَهُوَ عَلَى? كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50)...!

فالغيث مغيث للخلق جميعا، من طير وبهائم وأناسي، والرحمة تكون دائما مصاحبة للغيث، بعكس المطر، فالمطر عذاب والغيث رحمة، ولهذا قال تعالى عن قوم لوط عليه السلام: (وأمطرنا عليها حجارة من سجيل)، وكذلك (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ )، وقد ذكر ذلك الجاحظ في البيان.

وتنزيل الغيث والماء من السماء، آية من آيات الله تعالى، تدعو الانسان للتدبر والتفكر، كيف تكون السماء صافية ثم تتجمع السحب وتتكاثف، ثم تبدأ بقطرات ثم الغيث الكثير أو القليل، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يكون التعامل مع هذا الماء النازل من السماء، ووجوب فرح المسلم به، والاستفادة من وجوده، بكثير من الفوائد، ليس أقلها أن الدعاء مستجاب عند نزوله!

والغيث فرح وبهجة، ويجعل الناس يفرحون ويستبشرون، بل ويصلون الاستسقاء ان أبطأ عليهم وبدأ فصل الشتاء، لما يعلمون من أنه حياة للأرض كلها.

هكذا كان ينبغي أن نتعامل مع نزوله وهكذا كان يجب أن نفرح به، ولكن.

ان ما عكر صفونا، وكدر خواطر أهل الكويت، هي الكوارث التي نتجت عن كثرة الأمطار، فأصبحت كارثة وفاجعة وغصة بدل الفرح والاستبشار، لماذا؟ لوجود فاسدين في السلك العامل في الطرق، هو الذي جعل هذه الكوارث تتكاثر، والسؤال: من هؤلاء الذين تسببوا بهذا؟ ومن هؤلاء الفاسدون الذي يختبئون خلف البعض؟ ولماذا لا يكشف عن أسمائهم ويفضحون على الملأ، ليكونوا عبرة وعظة لكل من تسول له النفس الاضرار بالبلاد والعباد؟

ثم لماذا يحمى الفاسدون؟ وهل في حمايتهم خير للبلاد والعباد؟ ألا يكفي سوءا ضياع الجهود وهدر الأموال والاستخفاف بالشعب ومنظماته وحكومته ومجلسه؟ لماذا ولماذا......ولماذا ؟ لا تنتهي.

والسؤال المهم للجميع، كيف نستطيع الاصلاح الشامل؟ وبأي طريق نبدأ؟ وهل هناك من الأسرة مثلا من يكون اصلاحيا فيلتف حوله الشعب ويبدأ الاصلاح بجد واجتهاد؟ أسئلة كثيرة جدا تدور في رأس كل من رأى ذلك الضرر الكارثي الذي ألم بهذا البلد، والأمر أيسر مما حدث بكثير لو أخلصت النيات وتم الاختيار على الكفاءة والقدرة والمسؤولية، لا على الجينات أو الواسطات أو غير ذلك من أمور نعلمها جميعا.

