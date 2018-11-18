آراء

ما ان هدأت الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد وما بها من نعم كثيرة أنعم الله بها على الكويت وأهلها فالأمطار نعمة كبرى على الإنسان الكويتي وكذلك من النعم التي ظهرت مع نزول الأمطار هي كشفها للفاسدين الذين تمادوا في فسادهم منذ سنين ولم يكن هناك ما يكشفهم إلا أن الله سبحانه وتعالى ارسل المطر ليكشف عوراتهم وليضعهم أمام أعين الشعب والمسؤولين لتتم محاسبتهم. وأنا هنا أنادي وأطالب الجميع بأن يتمتعوا بالهدوء التام وأن يرتب الجميع أوراقه ولكي يتم تحديد العلاج الصحيح لأي مشكلة علينا بمعرفة سببها الحقيقي، وبعد أن نهدأ قليلاً من هول ما عشناه الفترة الماضية ونلتقط أنفاسنا علينا بأن نحدد كل مقصر وفي كل المواقع وتتم محاسبته أعظم حساب لأنه استهان بحياة الكويتيين والمقيمين، كما أنه استهان بسمعة الكويت ووضعها أمام العالم في أسوأ صورة رغم أننا نملك جميع الامكانات التي تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة في البنية التحتية، فكل مقصر لم يوجه الاساءة لنفسه بتقصيره بل انه تعمد من اجل حفنة دنانير لا تسمن ولا تغني من جوع من افساد وجه الكويت الحضاري والإساءة اليها ولذلك يجب ان ينال أشد انواع العقاب جراء فعلته التي أهدرت الأرواح والأموال ونالت من سمعة الكويت كما قلت. ورغم الصورة القاتمة التي خلقها الفاسدون الا ان هناك صوراً مشرقة للكويتيين في تعاونهم وتعاضدهم وتكاتفهم من اجل الذود عن وطنهم وجعل الأزمة تمر بأقل الخسائر، فكونوا سلسلة مترابطة من أوجه التلاحم واستطاعوا بفضل من الله ان يعبروا بوطنهم من تلك الأزمة وهم رافعو الرأس وفي مقدمة هؤلاء رجال الحرس الوطني، والدفاع المدني، والشرطة، والصحة، وكل أركان الدولة ونطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم هؤلاء خير تكريم لأنهم ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء وما الصور المنتشرة لبطولاتهم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي إلا خير شاهد على ذلك.

وعلى الدولة ان تتعلم مما حدث وتعتبره إنذاراً من رب العباد لنا لكي تحسن الصنع وان تأخذ العبرة والعظة وان تبحث عن الحلول الناجعة من أجل ألا يتكرر ذلك مرة أخرى، فالمناخ لم يعد مثل السابق وجميع البلدان أصبحت معرضة لكل أنواع الطقس فلم نعد في مأمن من السيول أو الزلازل أو أي تغير مناخي، ولذلك يجب علينا الاستعداد ثم الاستعداد ثم الاستعداد لمواجهة أي مخاطر مستقبلية خصوصا اننا نملك الامكانات البشرية والمادية والتكنولوجية اللازمة للقيام بذلك فهل سيحدث؟!

أعود وأكرر على الدولة أن تحاسب المقصرين أشد حساب وعليها أن تُكرِّم حماة الوطن خير تكريم ليكون الفاسد عبرة لغيره وليكون المضحي من أجل وطنه مثالاً وقدوة.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

