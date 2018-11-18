آراء

مشاجرة وقعت بين وافدة مصرية مع مجموعة من الفتيات الكويتيات وبسرعة البرق وصل صوت هذه المرأة الى وزيرة الهجرة في الشقيقة مصر، وأخذت القضية حيزا و«شو» اعلامياً، وبدأ الاعلام المصري يهاجم الكويت واهلها.

وهنا أود أن أذكر الاشقاء في مصر بالمرأة التي قتلت وتم إلقاؤها ببئر، وأيضا بالشاب الذي ضرب واعتقله الامن المصري في شرم الشيخ مع اهله، وكثير من الأحداث التي تعرض لها الكويتيون في مصر، ولكننا لم نسمع أن الاعلام الكويتي قد شتم أوتهجم وأخطأ بحق المصريين لانها أحداث شخصية وتحدث يوميا في كل مكان وزمان، ومن المؤسف حقا أن نرى وزيرتهم تتدخل واعلامهم يهدد ويشتم اثر أي مشكلة بسيطة وشخصية تقع بين مواطن ومقيم مصري وهذا لم نشهده الا من الجالية المصرية فقط لاغير.

أن يصل الحال الى مستوى تحرك رسمي و توجيه اعلام حكومي ضد اثر احداث فردية وشخصية فهذا غير مقبول، وليعلم من لا يعلم ان بالكويت اكثر من 700 الف مصري يعيشون معززين مكرمين اخوانا لاخوانهم الكويتيين واعتقد لو أن الكويت تُمارس بحقهم ما ذكره بعض هؤلاء فلن يبقى مثل هذا العدد الكبير ليعيش فيها ولعشرات من السنين.

لله الحمد والمنَة بأن لدينا في الكويت قضاء شامخ ونزيه وهو ملاذ آمن للجميع، للمقيم قبل الكويتي، وكم من أحكام صدرت بحق وافدين ضد مواطنين، فقضاؤنا مشهود له و لايتعامل بأسماء او جنسيات بل يتعامل ويحكم بالقانون وبالعدل، ومن غير المعقول ان وزيرة القوى العاملة تبرق وترعد وتصرح لأي مشكلة فردية بسيطة تقع لمقيم مصري، و اعتقد لو أن خلافا وقع بين مواطنا متزوجا من وافدة مصرية فانها ستتدخل وسنرى الاعلام المصري يهاجم ويشتم الكويت واهلها.

عدد المقيمين في الكويت ثلاثة أضعاف المواطنين ومن مختلف الجنسيات وهناك خطأ جسيم يحسب على حكومتنا هو السبب باستقبال ووجود عمالة هامشية واخواننا المصريين من اكثر الجنسيات عددا في الكويت وهناك مصريون يعلنون بأنهم يعيشون بأمن واستقرار وان الكويت شعبا وحكومة يرحبون بهم ولا تعجبهم مثل هذه التصرفات والتدخلات وهجوم الاعلام المصري فالكويت كانت ومازالت وستظل ساحة أمن وأمان لهم و للجميع وخصوصا من يحترم قوانينها وهذا ليس من اليوم بل منذ عشرات السنين.

وبهذه المناسبة ادعو أي مقيم لديه مشكلة او قضية ان يتوجه الى القضاء قبل ان يخرج في وسائل التواصل الاجتماعي ويتصل باعلام دولته ويعمل أزمة اعلامية بين دولتين، و كل الحالات التي لجأت الى القانون أنصفها القانون الكويتي اذا كان لديها الحق.

وأي مقيم يرى أنه غير مرتاح وواقع عليه ظلم بالكويت أقول «شنو مقعدك» المطار مفتوح للجميع وغادر الكويت الى وطنك أفضل من الجلوس بالكويت والتحدث بالتواصل الاجتماعي والاتصال بالاعلام التابع لبلدك ليهاجم ويشتم الكويت وأهلها ويعمم كل الممارسات الفردية الخطأ.

وفي الختام اقول ان علاقه الكويت بجميع دول العالم متينة ويسودها الاحترام والتعاون وخصوصا مصر التي هي عمق وروح وطننا العربي وهي علاقة تاريخية عنوانها التعاون والاحترام.

