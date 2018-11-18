آراء

«لقد اشرأبت النخلة البرحية وتدلت عذوقها رطباً جنياً ولم يرجع شعيل»

هل يمكن للقصص الحقيقية أن تكون أغرب من الخيال؟

وهل يمكن للواقع أن يفوق تصور الفنان؟!

ان العبقرية لا تعرف للعمر قياسا، وان الابداع قد يأتي في مقتبل العمر أو في أرذل العمر سواء.. وان تعجب فعجبٌ للروائية المبدعة التي لم تتجاوز العشرين ربيعا، والتي قامت بكتابة هذا البيان وهذا العمق وهذا الاختيار في الموضوع، الذي كنت وودت أن أكتب رواية بهذا الشكل والمضمون الشيق الذي يلامس ذاكرة الشعور الكويتي الاجتماعي.

تلك هي قصة شعيل الكويتي المطيري البرازي «منقل داس» التي تناقلها الرواة، عبر ألسنة الناس، ولم تكن بدعا من الخيال، وليس هناك أصدق من الوقائع، فليس المخبر كالمعاين.

فالقصة باختصار، تدور أحداثها حول طفل كويتي فُقد على شاطئ الشعيبة، في بدايات القرن العشرين، حينما ركب إحدى البواخر «البارجة البريطانية» ونام ولم يستفق الا بعرض البحر، فما كان من القبطان البريطاني الهندي الا أن أطلق عليه اسما هنديا «منقل داس» وتبناه ورباه وذهب به الى بريطانيا لكي يعيش ويترعرع ويعتنق البوذية هناك، ويرجع بعد عشرين سنة ضابطا في البحرية البريطانية، لم يعرف أصله وقد نسي أهله وناسه الا قليلا من غياهب الذاكرة، حتى تُسيره الأحداث والأقدار دون ترتيب للرجوع للبصرة، ومن ثم الى حضن الأم والوطن، بوقائع لم تكن في الحسبان، بما هو أشبه بمعجزة مشوقة، تُصير القارئ من البداية الى المنتهى بلغة جميلة، و«فلاش باك»، يسحر القارئ، ويشده لمعرفة المزيد، كي يستزيد، وتجول الروائية بشذرات عبر تاريخ الكويت القديم، وذكر العادات القديمة، والأساطير الكويتية، والواقعية السحرية، وذكر النباتات والأشجار والمواسم والمفردات التي تدل على ثقافة عالية جدا، التي تجمع البر والبحر، والأرض والسماء، بلغة بليغة، تأسر القارئ ووصف ماتع، يشدك دون شعور للانتهاء من الرواية والتهامها في يوم واحد..

شيخة نواف البرازي بهذا العمر القصير، وبهذا العمل الكبير العظيم، ستكون - بإذن الله - من الروائيات الواعدات للوصول الى جوائز عربية وعالمية، وستكون مفخرة للكويت ولأهلها، ولك الحق كل الحق أن تقول لأقرانك الروائيين «هاؤُمُ أقرءوا كتابيه»

فإلى الأمام، في أعمال جديدة، في قادم الأيام..

