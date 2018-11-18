مال وأعمال

قال مصدر حكومي موثوق إن الفترة المقبلة ستشهد بداية فعلية لحركة إصلاح إداري واسعة يتم المطالبة بها منذ وقت طويل، مؤكداً ان بعض الاختلالات في البنية الهيكلية للمشروعات العامة ستفتح الباب لمساءلات واسعة ستجرف معها عددا من القيادات المتقاعسة عن اداء مهامها التنموية خاصة في مشروعات البنية التحتية، فيما سيتم تصعيد كفاءات أثبتت همة وخبرة في الازمة الأخيرة التي مرت بها البلاد.

وأضاف المصدر لـ«النهار» أن الإصلاحات الإدارية قد تكون تأخرت لكنه لم يتم تجاهلها، مشيراً الى أنه قد آن الأوان لتسكين المسؤولين المناسبين في الأماكن المناسبة. وأشار الى أن الحكومة ستحصر الاختلالات وتقيم اداء المسؤولين عن قطاعات البنية التحتية والمشروعات العامة ثم ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام وضمان الصرف على المشروعات ذات الجودة العالية.

وتسعى الحكومة منذ فترة الى تطبيق برنامج متكامل لـتطوير المخطط الهيكلي للخطة التنموية، حيث تهدف الحكومة إلى جعل المخطط الهيكلي الرابع متناغما تماما مع مستهدفات وبرامج خطة التنمية الحالية والخطط المستقبلية.

وكانت «النهار» قد انفردت في 1 مارس الماضي بنشر توجهات حكومية مبكرة تهدف إلى إصلاح وتطوير أداء الجهاز الإداري بالدولة بأسرع وقت ممكن، ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية، والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال، فى إطار من الشراكة والعدالة والمساءلة والشفافية والنزاهة.

وتتضمن ركيزة الإدارة الحكومية الجديدة مجموعة من الأبعاد منها الحوكمة المؤسسية والسياسات، والحكومة الإلكترونية، وتنمية الإدارة الحكومية، وتمكين الموارد البشرية بالقطاع الحكومي، وتطوير الإطار التشريعي، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. واشتملت ركيزة إدارة الحكومة على العديد من البرامج الأساسية على برنامج الحكومة الالكترونية.

