مال وأعمال

أعلن «الموازي دوت كوم» عن إطلاق نسخته الجديدة والمطورة بالكامل لتكون المنصة الرئيسة والوحيدة التي تعرض شاشة الأسعار الفورية وسجل الأوامر لتداولات الشركات المساهمة غير المدرجة الخاضعة لنظام OTC.

وبهذه المناسبة أشاد مهند الصانع الرئيس التنفيذي لـ «الموازي دوت كوم» بإطلاق نظام (OTC) باعتباره تتويجاً لجهود الجهات التنظيمية في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية ودعم نمو الاقتصاد الوطني وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وقال مصرحاً في اطار تعليقه على اطلاق الخدمة الجديدة: «قمنا بإضافة خدمات جديدة وحصرية لتصبح منصة «الموازي دوت كوم» المنصة الرئيسة للشركات المساهمة غير المدرجة وتسهم في تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المستفيدين من مؤسسات مالية وبنوك ومدققين ومستثمرين ومساهمين ومتداولين ووسطاء». كما أكد على توفير جميع المعلومات والخدمات على الموقع والتطبيق باللغتين العربية والإنكليزية لخدمة أكبر شريحة من المستثمرين محلياً وعالمياً، وذلك تماشياً مع انضمام بورصة الكويت لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة اخيرا.

وفيما يخص الخدمات الجديدة أفاد الصانع بأن ما يميز منصة «الموازي دوت كوم» الجديدة هو توفير منصة الأسعار الفورية للأسهم غير المدرجة مباشرة من البورصة ودمجها مع البيانات التاريخية للشركات بالإضافة إلى توفير خاصية التحاليل المالية للحصول على نتائج مالية أكثر دقة لأداء تلك الشركات، أضفاءً لطابع الشفافية في ظل حرص عدد كبير من الشركات غير المدرجة على الإفصاح عن بياناتهم المالية الفصلية و السنوية من خلال منصة الموازي دوت كوم وذلك لسهولة التواصل مع مستثمريهم عبر الموقع.

علاوة على ذلك، تحتوي المنصة على نبذة سريعة عن تداولات السندات الكويتية والتي سوف يشملها أيضاً نظام OTC مستقبلا.

