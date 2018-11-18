مال وأعمال

ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة لتسهيل بيئة الأعمال وتوسيع منافذ الخدمات للتراخيص والمعاملات، انتهت «التجارة» من اجراءات مناقصة مشروع هدم وإعادة بناء عدد 5 مراكز للتراخيص التجارية والتي تمت ترسيتها من قبل لجنة المناقصات علي شركة محلية بقيمة 2.3 مليون دينار، على أن ينفذ المشروع خلال 18 شهراً. مصادر ذات صلة كشفت لـ «النهار» أن المشروع سوف يسهم في توفير خدمات التراخيص التجارية عبر عدة مواقع تشمل معظم محافظات الكويت بما يواكب التطورات الإلكترونية واجراءات التراخيص التجارية الكترونياً.

وقالت الوزارة في خطاب وجهته إلى البلدية إنه بموجد العقد الموقع مع أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة (دار المشاريع للاستشارات الهندسية)، للقيام بعمليات التصميم والدراسة والاشراف للمشروع: وخاطبتها قائلة نرجو التعاون لاستخراج رخص الهدم والبناء للمراكز التابعة لقطاع التراخيص، وهي التالية: مركز المنصورية (بجانب جمعية الضاحية والمنصورية) مركز حولي (خلف جمعية حولي والروضة) مركز الظهر (بجانب جمعية الظهر) مركز خيطان (خلف سينما غرناطة) مركز العيون (بجانب جمعية العيون).

