مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، أن الخطوط الجوية الكويتية بذلت قصارى جهدها في الظروف الاستثنائية التي تعرضت لها الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه بالرغم من محاصرة المياه لعدد ست من طائراتها العاملة خلال الثلاثة أيام الماضية ما اضطر الشركة لإلغاء عدد من الرحلات المجدولة بسبب صعوبة التشغيل ولتجاوز الأزمة وعليه فقد تم تقديم الرعاية الكاملة لركاب هذه الرحلات بحسب السياسة المتبعة لدى «الكويتية» في ذلك ونقل ما يقارب من 1330 راكبا إلى الفنادق في عدد من المحطات الخارجية إلى حين إعادتهم إلى الكويت أو نقلهم إلى وجهاتهم المحددة وذلك اعتباراً من يوم الخميس الماضي. وأوضح الجاسم في بيان صادر يوم أمس، أن الخطوط الجوية الكويتية قامت بناء على ما سبق باستئجار طائرتين من احدى شركات الطيران الزميلة لنقل ركابها من وإلى عدد من المحطات، كما تعامل جميع العاملين فيها مع الأحداث بتفان ومهنية لازمة بالرغم مما شاب ذلك من بعض الأخطاء معتذرين للجميع عن أي قصور أدى لإزعاج عملائها.

كما أشار الجاسم إلى أن الخطوط الجوية الكويتية سعت إلى تدارك تأخير حركة الطائرات الذي اضطرت إليه بأسرع وقت ممكن خلال الثلاثة أيام الماضية والذي أسفر بتضافر الجهود المبذولة من الجهات الحكومية عن خروج عدد ست طائرات من المنطقة المحاصرة بالمياه واستخدامها بالتشغيل مبيناً بأنه تم نقل جميع الطائرات إلى مبنى الركاب رقم 1 مؤقتاً حتى انتهاء الجهات المعنية من معالجة المناطق المشبعة بالمياه والتصريح باستخدامها بالسرعة الممكنة وهو ما تم من قبل الأخوة في الادارة العامة للطيران المدني ووزارة الأشغال العامة مشكورين حيث تم إعطاء التصريح بصلاحية استخدام ممرات الطائرات المؤدية إلى المدرج وبالتالي سيتم العودة إلى التشغيل الاعتيادي من مبنى الركاب رقم 4 (T4) اعتباراً من اليوم الأحد.

