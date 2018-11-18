مال وأعمال

حقق مجلس التعاون فائضا في الحساب الجاري لعام 2017 بلغ نحو 43 مليار دولار تقريبا، ويأتي هذا الفائض نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2017، ما ساعد في تحويل العجز خلال العامين 2015 و2016 إلى فائض خلال العام 2017 وذلك وفقا لتقرير صادر عن مركز الاحصاء الخليجي حول ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2018. وعلى مستوى دول المجلس، يشير الحساب إلى فائض في عام 2017 في كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

في حين يشير الحساب الجاري إلى عجز في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان حيث تراوح الفائض في الحساب الجاري في عام 2017 بين 26.4 مليار دولار أميركي في الامارات العربية المتحدة و6.4 مليارات دولار في قطر.

