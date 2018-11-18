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المنامة - «كونا»: أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح حرص شركة الخطوط الجوية الكويتية على المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2018 الذي تستضيفة المملكة بمشاركة دولية واسعة.

وقال الشيخ عزام في تصريح لـ «كونا» إن هذه المشاركة تعتبر فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب المشاركين في مجال الطيران والاطلاع على احدث التطورات والتقنيات في صناعة الطيران.

وهنأ القيادة السياسية بمملكة البحرين بمناسبة نجاح النسخة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 معربا عن شكره وتقديره لمملكة البحرين حكومة وشعبا على استضافة المعرض تحت رعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى واستقطاب كبرى الشركات العالمية في مجال الطيران. وشهد المعرض مشاركة الخطوط الجوية الكويتية بإحدى طائراتها الجديدة من طراز «بوينغ 777 - 300 اي آر» حيث تم عرض كل ما هو جديد على متنها من خدمات حديثة وما تتميز به من نظام ترفيهي وسعة مقاعد.

