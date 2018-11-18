مال وأعمال

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل النتائج المالية للربع الثالث من عام 2018، محققة بذلك صافي ربح بقيمة 1,231,922 دينار مقارنة بمبلغ 1,259,742 دينار لنفس الفترة من عام 2017 أي بواقع 4.44 فلوس للسهم الواحد مقارنة بـ 4.54 فلوس عن نفس الفترة من عام 2017 أي بانخفاض نسبته 2.21 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2017. كما بلغت إيرادات الشركة 15,269,629 دينار مقارنة بمبلغ 15,771,412 دينار لنفس الفترة من عام 2017 أي بانخفاض نسبته 3.18 في المئة.

كما حققت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، صافي أرباح بقيمة 3,832,242 دينار مقارنة بمبلغ 3,005,450 دينار للأشهر التسعة من عام 2017 أي بواقع 13.82 فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ 10.83 فلوس عن نفس الفترة من عام 2017 أي بزيادة 27.61 في المئة، في حين بلغ حجم الأصول المتداولة 58,271,583 مليون دينار مقارنة بمبلغ 65,326,047 دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 أي بانخفاض نسبته 10.8 في المئة.

ومن هذا الجانب قال رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) ماهر معرفي، «تأتي نتائج الربع الثالث متناسقة مع ما حققته «الرابطة» خلال عام 2018 في اعمالها من توسع رقعتها الجغرافية في مجال الخدمات اللوجيستية، لاسيما ان الشركة ركزت هذا العام على نمو وتطوير الإنتاجية لتحقيق أفضل أداء ممكن.

وأعاد معرفي الفضل في هذا الأداء المستقر إلى انسيابية العمليات الداخلية للشركة وتعزيز قدرات الشركات الزميلة والتابعة لها، حيث تستمد «الرابطة» قوتها من استراتيجية طويلة الأجل قائمة على تنويع استثماراتها ضمن مناخ تجاري آمن وتشغيلي 100 في المئة، ورغم هذا النجاح المستمر إلا ان المجموعة تعرضت لحملة تشويه ممنهجة لإثارة الرأي العام ضدها ولإضعاف دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وهو امر مستغرب ان يلجأ منافسو الشركة إلى مثل تلك الأفعال، وان دل فيدل على ضعفهم، ما زاد من ثقة وقوة تحملها للحملة التي أصبح معلوماً للقاصي والداني أن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل وشركاتها التابعة والزميلة، والتي تخدم الاقتصاد والمجتمع الكويتي منذ ما يقارب 62 عاماً تعرضت لهجوم اعلامي بأخبار مزيفة ولا صحة لها.

وأضاف معرفي أن هناك بعض المسؤولين في الجهات الحكومية قاموا بدعم تلك الحملة من خلال تصديقهم تلك الاخبار الكاذبة من دون أي ادلة وإصدار قرارات إدارية تعسفية من بعض المسؤولين على المرافق العامة تنفيذاً لأجندات خاصة حيث لم نجد أي سبيل أمامنا إلا اللجوء للقضاء العادل والذي أنصف شركتنا.

وعزا معرفي ان دخول احدى الجهات الحكومية كطرف لدعم قطب اقتصادي في محاولات بائسة لأبطاء توسع المجموعة، سيثقل كاهل الخزانة العامة للدولة بمئات الملايين من الدنانير، بعد ان فازت المجموعة بعدة قضايا لصالحها ضد تلك الجهات، فبالنهاية «البينة على من ادعى».

كما تمنى معرفي على الجهات الرسمية والحكومية أن تولي الاهتمام نحو دعم الشركات الكويتية الخاصة ودعمها في مسيرة أعمالها وإتخاذ إجراءات رادعة ضد مثيري هذه المشاكل رغم الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة والعديد من الشركات الوطنية في دعم خطة النهوض بالاقتصاد الوطني لتحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي ونحن إحدى الشركات التي يمكنها المشاركة في ذلك وتوفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين والمساهمة في نهضة البلاد وازدهارها.

