مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 3864 طلباًَ إيداع علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر أكتوبرالماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها أنجزت 997 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و2231 معاملة نشر علامة تجارية و635 معاملة تسجيل علامة تجارية وإصدار شهادة لها وطلب تسجيل علامة جماعية وعدد 1 علامة مراقبة.

وأضافت أنها أنجزت 354 معاملة تجديد العلامات التجارية و318 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.

وذكرت الوزارة أنها تلقت 21 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية منها 17 طلب اعتراض على قبول تسجيل علامة تجارية و4 طلبات تحديد جلسة لسماع الأقوال وتلقت 500 طلب لنشر التأشيرات و33 مستخرجا و12 تظلما.

