مال وأعمال

«رويترز»: ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد في المئة مع هبوط الدولار بعد أن أدلى مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي بتعليقات حذرة بشأن توقعات زيادات أسعار الفائدة، بينما سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا مدفوعا بمخاوف من نقص في الإمدادات. وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى 1225.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من نوفمبر قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.7 في المئة عند 1221.71 دولاراً للأوقية في أواخر جلسة التداول. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع مرتفعا أكثر من واحد في المئة وهو أفضل أداء له في خمسة أسابيع.

وصعدت العقود الأميركية للذهب ثمانية دولارات، أو 0.7 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1223 دولارا للأوقية.

