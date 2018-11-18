مال وأعمال

حاز بيت التمويل الكويتي «بيتك» جائزة «أسرع محفظة نموا لبطاقات السحب الآلي في الكويت لعام 2018» من شركة Visa العالمية. وسلّم مدير عام Visa لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مارشيلو باريكوردي الجائزة لـ «بيتك»، في حفل جوائز عقد أخيراً في دبي بحضور وفد من «بيتك» يترأسه مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في «بيتك»- فادي الشالوحي، ونائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة في «بيتك»- نمر ياسين الى جانب عدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وعلى هامش تسلمه الجائزة، أعرب الشالوحي عن فخره بجائزة المحفظة الاسرع نموت لبطاقات السحب الآلي في الكويت من شركة عالمية بحجم Visa، لافتا الى انه في اطار استراتيجية «بيتك»، يسعى البنك الى تحفيز العملاء للتحول الرقمي من عمليات الدفع النقدي التقليدي الى الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية وعمليات الدفع عبر تقنيات الهواتف الذكية.

وأضاف الشالوحي ان «بيتك» يتبنى توجهات التكنولوجيا المالية FinTech لتعزيز قدرات البنك وابتكار حلول مدفوعات رقمية تساهم بتحسين تجربة العملاء، ومنح خيارات دفع أكثر مرونة وراحة وأمان.

وقال ان العملاء يتوقعون مدفوعات سريعة وآمنة، لذا فإن «بيتك» كان سباقاً في تقديم مجموعة واسعة ومتكاملة من التقنيات والخدمات التي حققت نجاحاً ملموسا وأسهمت بشكل فعال بتلبية متطلبات العملاء، مؤكداً أن هناك فرصة كبيرة لـ «بيتك» للاستفادة من التقنيات الجديدة بما يصب في مصلحة البنك وعملائه.

ونوه بأن «بيتك» سيكشف قريبا عن بطاقات سحب الي مصممة للاستخدام في الخارج، حيث سيستمتع حاملو البطاقات بامتيازات حصرية تغطي السفر والمطاعم والتجارب الترفيهية والعديد من المميزات المدرجة في برنامج Visa.

وأشار الشالوحي الى ان «بيتك» زاد من حجم استثماراته في اطلاق حملات حصرية للعملاء بالتعاون مع Visa، مبينا ان البنك أطلق حملة «استمتع بتجربة مميزة في لندن مع بطاقات «بيتك» Visa للسحب الآلي» والتي فاز فيها 6 عملاء برحلة لمدة 6 أيام الى لندن على متن طائرة خاصة مع إقامة في جناح خاص في أحد الفنادق الفخمة، وسيارة فاخرة مع خدمة سائق، ومنحة نقدية قيمتها 2000 دينار للتمتع بالتسوق.

وذكر أن «بيتك» اطلق حملة «بطاقتك مفتاح بيتك في تركيا» التي أتاحت فرصة الربح لـ3 فائزين بامتلاك البيت الذي يناسبهم في تركيا مع التأثيث، بالإضافة إلى رحلة على درجة رجال الأعمال إلى تركيا مع مرافق والإقامة في فندق 5 نجوم لمدة 5 ليال عند استخدم أي من بطاقات «بيتك» Visa (السحب الآلي الائتمان البطاقات مسبقة الدفع) لسداد قيمة المشتريات سواء في الكويت أو الخارج.

وقال الشالوحي ان الجائزة من قبل VISA تؤكد مكانة البنك الرائدة في أعمال البطاقات المصرفية التي تشهد نمواً كبيراً، وإقبالاً واسعا من العملاء، مشيرا الى ان بطاقات «بيتك» توفر مزايا متنوعة ومتكاملة، وتم تصميمها بشكل فريد ومتوازن لكل شريحة من شرائح العملاء.

من جانبه، قال مارشيلو باريكوردي، مدير عام Visa لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تفخر Visa بتعاونها مع شريك مرموق مثل «بيتك» ويسعدنا أن نشهد توسعه الملحوظ في بطاقات الدفع المباشر. وقد تمحورت حملاته حول تحسين تجربة العملاء وتمكينهم من إنجاز مدفوعاتهم بسرعة وسلاسة وأمان. نحن اليوم سعداء بالنجاح المتميز الذي أثمرت عنه جهود «بيتك» في توسيع قاعدة عملائه خلال العام الحالي».

