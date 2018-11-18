مال وأعمال

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم بأن هناك اهتمام ملحوظ ومتزايد لدى الجامعات بدول مجلس التعاون بمجال التحكيم التجاري، معتبراً بأن هذا التوجه هو خطوة مهمة وضرورية نحو ترسيخ مفهوم التحكيم التجاري واستيعابه لدى ممارسي القانون التجاري بعد التخرج خصوصاً مع التوجه المتزايد لدى قطاعات الاستثمار الخليجية والمحلية لاعتماد التحكيم كوسيلة أساسية لفض النزاعات، جاء ذلك خلال زيارة وفد من جامعة الأمير محمد بن فهد إلى مبنى «دار القرار» الجديد على شارع الاستقلال بمملكة البحرين حيث أطلع الوفد على نشاط المركز وآلية عمله.

ومن جهته، أشاد نجم بالاهتمام الذي توليه جامعة الأمير محمد بن فهد بمادة التحكيم بإدارجها ضمن المقررات الإجبارية الضرورية للتخرج، وخلال الزيارة قدم الأمين العام للمركز دعوة للجامعة للاستفادة والتعاون مع المركز عبر إشراك الطلبة في برامج ومؤتمرات المركز التدريبية ومن ضمنها مؤتمر المركز السنوي بصلالة. وبيّن نجم خلال محاضرة ألقاها في القاعة التدريبية للمركز ضمن برنامج الزيارة بأن هناك مطالبات ملحة لزيادة اهتمام الجامعات بالتحكيم وذلك لوجود تشريعات خليجية جديدة وضعت التحكيم ضمن قانون منفصل ومتقدم يستوعب التطورات في البنية التشريعية الدولية، مضيفا بأن دول الخليج منظمة إلى اتفاقيات دولية معنية بالتحكيم مثل: اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 وكذلك اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك 1958).

