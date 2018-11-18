مال وأعمال

قال تقرير شركة كامكو للاستثمار ان اسعار النفط تراجعت في واحدة من أطول موجات التراجع المتتالية بخسائر بلغت ما نسبته 20 في المئة حتى نهاية الأسبوع الماضي بالمقارنة بأعلى مستوياتها في بداية أكتوبر 2018. ويعزى هذا التراجع للمخاوف المتعلقة بالطلب على النفط على المدى القصير على خلفية توقعات ضعف نمو الاقتصاد العالمي على المدى القصير، هذا إلى جانب المخاوف المتعلقة بتزايد إنتاج النفط، وتخمة المخزون، وضعف عملات الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الاستثناءات الموسعة من العقوبات الإيرانية التي تم إعلانها مؤخراً. وبالنظر إلى هذا الاتجاه الجديد بما يغير النظرة التفاؤلية حول أسعار النفط، يذكر أن السعودية وأعضاء آخرين في منظمة الأوبك قد يسعون لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج الجارية حتى العام 2019. كما اقترحت المملكة، كحل فوري، احتياج المنتجين إلى خفض إنتاج النفط بواقع 1 مليون برميل يومياً بالمقارنة بمستويات أكتوبر 2018، مضيفة انها ستعمل على تخفيض صادراتها النفطية بواقع 0.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2018، على الرغم من تصريح وزير الطاقة السعودي في المملكة بإن خفض الإنتاج جاء كاستجابة للتراجع الموسمي للطلب.

وسيطرت حالة من الاضطراب على أسعار النفط منذ الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2018 حيث انخفض سعر مزيج خام برنت بنسبة قاربت 7 في المئة في يوم واحد الأسبوع الماضي، أكبر وتيرة تراجع يومية منذ ثلاث سنوات. وبلغ سعر خام الأوبك 67.0 دولاراً أميركياً للبرميل، متراجعاً دون مستوى 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس 2018، وأدنى سعر إغلاق في الأشهر السبعة الماضية. إلا انه على الرغم من ذلك، يظهر متوسط أسعار الخام في أكتوبر2018 اتجاهاً إيجابياً بسبب سرعة وتيرة المكاسب التي سجلها في بداية الشهر. حيث سجل متوسط نفط الأوبك 79.39 دولاراً للبرميل في أكتوبر 2018، مرتفعاً بنسبة 2.9 في المئة فيما يعد أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014. وسجل متوسط مزيج خام برنت انخفاضًا طفيفاً بنسبة 2.7 في المئة، حيث بلغ 81.3 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر النفط الخام الكويتي بنسبة 7.0 في المئة ليصل إلى 78.6 دولاراً للبرميل. وقد أظهرت أحدث البيانات زيادة في إنتاج النفط بصفة عامة، مع بلوغ إنتاج الولايات المتحدة مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً وإنتاج روسيا حوالي 11.4 مليون برميل يومياً. كما قامت منظمة الأوبك بزيادة الإنتاج بواقع 430 ألف برميل يومياً في أكتوبر 2018، فيما يعد اعلى مستوياتها على مدى 23 شهراً البالغ 33.33 مليون برميل يومياً وذلك لتراجع المعروض من ايران. الى ذلك، في أوائل نوفمبر 2018، كان أكبر 8 مستوردين للنفط الإيراني، الذين يمثلون ما يقرب من نسبة 75 في المئة من صادراته من النفط الخام، قد حصلوا على اعفاء لمدة 180 يوماً، مما يشير إلى ارتفاع الصادرات حيث انخفض إلى النصف منذ الإعلان عن عقوبات. هذا وعلى ضوء أن أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم قد ارتفع انتاجهم بمعدلات قياسية، فقد كان الانتاج أكثر من التراجع من قبل إيران وفنزويلا. وفي سياق تسليط الضوء على الزيادة في الإنتاج، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يفوق العرض على الطلب في العام 2019.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً بعد أن ارتفع بواقع 400 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر 2018. ووفقًا لأحدث التقارير الأسبوعية عن عدد منصات الحفر فقد ارتفع عددها في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ مايو 2018 خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر 2018، مرتفعاً بواقع 12 منصة حفر ليصل الإجمالي إلى 886 منصة.

